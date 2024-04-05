Club Náutico MDP

"Movete por tu salud", la correcaminata a beneficio de Hospice
Este domingo se desarrollará una competencia que tiene un fin solidario, organizada por el club Náutico, Fundación Médica y el HPC.
Este domingo se desarrollará una competencia que tiene un fin solidario, organizada por el club Náutico, Fundación Médica y el HPC.
Siguen las regatas en la costa marplatense y cambian algunos líderes en la 57° Semana Internacional del Yachting en distintas categorías.
Este lunes se vivieron los últimos coletazos de un centro de baja presión que trajo mal tiempo a toda la costa atlántica, pero ello no fue óbice para que se pudieran disputar todas las regatas programadas en esta primera jornada del tradicional evento que es coorganizado por el Club Náutico Mar del
Finalizó en nuestra ciudad el Campeonato de Verano de Clase J70 con un ganador que fue la embarcación “Bebeto”. Los resultados.