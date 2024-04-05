Club Náutico MDP

La Semana Internacional del Yachting comenzó con el protagonismo de la Clase Optimist

Este lunes se vivieron los últimos coletazos de un centro de baja presión que trajo mal tiempo a toda la costa atlántica, pero ello no fue óbice para que se pudieran disputar todas las regatas programadas en esta primera jornada del tradicional evento que es coorganizado por el Club Náutico Mar del