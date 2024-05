Comenzó a disputarse este jueves la Fase 1 de la SuperLiga de Hockey en distintos puntos del país con presencia de los equipos de Mar del Plata que obtuvieron distintos resultados.

El campeón del hockey marplatense masculino, MDQ 06 Hockey Club tuvo un buen debut en la competencia ganando el partido ante Estudiantes de Entre Ríos por 4 a 1 marcando en los cuatro cuartos para una buena ventaja y tres puntos claves en la zona clasificatoria. Los tantos fueron anotados por Joaquín Puglisi (2), Miguel Becco y Tomás Pibuel.

Ahora en un viernes clave para definir clasificaciones tendrán que jugar a las 11.40 ante Alemán de Mendoza, el equipo local y a las 18.20 cerrarán esta instancia enfrentando a Gimnasia y Tiro. Luego de los tres puntos obtenidos hoy, quedaron bien encaminados hacia la clasificación, pero todavía hay trabajo por hacer.

RESULTADOS - Fase 1 - Caballeros - Mendoza

Jockey Club (Rosario) vs. Independiente 4-0

Villa Cubas vs. Andino 1-4

MDQ 06 HC vs. Estudiantes (ER) 4-1

Alemán (Mza) vs. Gimnasia y Tiro 6-0

EMPATE PARA IAE CLUB EN SALTA

Las campeonas del Regional de Clubes “A” 2023 debutaron en Salta por esta Fase 1 de la SuperLiga con un empate que las obliga a sumar puntos fuertes en la jornada de viernes.

Las chicas dirigidas por Valentín Abal empataron 1-1 ante Náutico El Quilla en el partido disputado esta tarde. Se pusieron en ventaja gracias al gol marcado por Valentina Teruggi, pero luego igualó Florencia Juri poniendo cifras definitivas al resultado.

Mañana tendrán que buscar los puntos que les permitan la clasificación ante dos rivales complejos como Córdoba Athletic Club (desde las 11.50) y luego, Tucumán RC (desde las 21).

RESULTADOS - Fase 1 - Damas - Salta

Los Tordos vs. Atlético del Rosario 4-0

Universitario (BB) vs. Popeye Beisbol Club 1-2

Náutico El Quilla vs. IAE Club 1-1

Tucumán RC vs. Córdoba Athletic 1-1

DERROTA PARA NÁUTICO EN SANTA FE

Los caballeros del Club Náutico Mar del Plata tuvieron su debut en Santa Fe donde también se midieron con Náutico El Quilla en el primer día de acción.

En este caso los marplatenses no pudieron sumar puntos ya que cayeron por 3 a 0 con los goles de Alan López López, Lorenzo Bertone y Emanuel Garay.

Con este panorama, para pasar a semifinales tendrán que jugar a las 11.50 ante Córdoba Athletic Club y a las 21 ante Los Cachorros para definir su futuro en el certamen.

RESULTADOS - Fase 1 - Santa Fe

Vistalba vs. Bólido Verde 7-1

Estudiantes (O) vs. Los Tarcos 1-2

Náutico El Quilla vs. Náutico (MDP) 3-0

Los Cachorros vs. Córdoba Athletic Club 2-2