Mientras la lluvia lo permite, la actividad en el M25 continúa desarrollándose en el Club Náutico de Mar del Plata donde no se ha podido completar la instancia de qualy fruto de las intermitencias en las precipitaciones. De todas maneras, se avanzó con cuatro de los ocho pasaje al cuadro principal que están en juego.

Fue una jornada difícil porque por la mañana no se pudo jugar lo programado y recién se pudo empezar pasado el mediodía. Sin embargo, por la tarde-noche cuando parecía que clima mejoraba, volvió a empeorar y se suspendieron cuatro partidos.

Los primeros en lograr la clasificación al cuadro principal fueron los argentinos Mateo Carballo , Julián Cundom y Mateo del Pino. El primero dejó en el camino a dos pre-clasificados: el chileno Nicolás Villalón Valdes, máximo favorito, por 7-6 (3) y 6-4 y luego al paraguayo Hernando Escurra Isnardi (9) por 6-1 y 7-5.

Del Pino, en tanto, como décimo pre-clasificado superó primero a Juan Ignacio Zamora por 6-1 y 6-2 y hoy le ganó a Tomás Martínez en tres sets: 6-1, 4-6 y 10-5 en el match tie break. Por su parte, Cundom como sexto en la siembra previa, superó primero al brasilero Joao Scramin do Lago por 1-6, 7-6 (0) y 10-6 para luego superar a Agustín Libre por 6-1 y 6-2 para asegurarse su lugar en el cuadro principal.

El resto de los partidos se suspendieron en pleno desarrollo por lo que se completarán mañana en primer turno para dar inicio a la primera rueda del cuadro principal a continuación. Al parecer, será con mejor clima o, al menos, sin lluvia.

Orden de Juego – Martes 2 de septiembre de 2025

M25 Mar del Plata – ITF World Tennis Tour

Cancha 1 – desde las 09:00

Bruno Fernández (BRA) [5] vs. Felipe De Dios (ARG) [15] (suspendido con 2-1 para el argentino)

No antes de las 10:30: Fernando Cavallo (ARG) vs. Luciano Emanuel Ambrogi (ARG) [7]

No antes de las 10:30: Nicolás García Longo (ARG) vs. Lautaro Agustín Falabella (ARG)

No antes de las 10:30: Facundo Juárez (ITA) vs. Lucio Ratti (ARG)

Cancha 4 – desde las 09:00

Valentín Basel (ARG) [2] vs. Alejandro Bancalari (CHI) (suspendido con el 0-1 para el chileno)

A continuación: Juan Pablo Varillas (PER) [4] vs. Lucca Guercio (ARG)

A continuación: Santiago De La Fuente (ARG) vs. Lorenzo Joaquín Rodríguez (ARG)

A continuación: Thiago Cigarrán (ARG) vs. Lautaro Midón (ARG) [2]

Cancha 3 – desde las 09:00

Rocco Valente (ARG) [8] vs. Tadeo Meneo (ARG) [12] (suspendido en el 3-1 para Meneo)

No antes de las 14:00: Daniel Vallejo (PAR) [1] vs. Leonardo Aboian (ARG)

No antes de las 14:00: Guido Iván Justo (ARG) [6] vs. Qualifier

No antes de las 14:00: Qualifier vs. Alberto Odiseo Alvarado Berrospi (PER)

No antes de las 14:00: Qualifier vs. Bautista Vilicich (ARG)

Cancha 8 – desde las 09:00

Enzo Lima (BRA) [7] vs. Ezequiel Simonit (ARG) [11] (suspendido en el 0-1 para Simonit)

A continuación: Wilson Leite (BRA) vs. Nicolás Kicker (ARG) [3]

A continuación: Pedro Sakamoto (BRA) [8] vs. Qualifier

A continuación: Carlos María Zárate (ARG) vs. Qualifier

Cancha 5 – no antes de las 16:30