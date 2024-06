Luego de un intenso viernes de actividad en distintos puntos del país, la Fase 1 de la SuperLiga ya conoce a los semifinalistas que siguen camino rumbo a la Fase Final. Entre los marplatenses, sólo MDQ 06 Hockey Club logró el objetivo.

El campeón masculino local, comenzó el día donde necesitaba sumar unidades con una derrota ante el local, Alemán de Mendoza por 3-1 pero que de todas maneras le dejaba un panorama auspicioso para su última presentación. El único gol, el definitivo descuento después de ir perdiendo 3-0, lo marcó Mateo Raimondi de corto.

Para el último turno del día quedaría el duelo ante Gimnasia y Tiro de Salta buscando un empate que le permita clasificar. Así terminó sucediendo porque, a pesar de que estuvo dos veces en desventaja, terminó empatando 2 a 2 gracias a sendos goles de Joaquín Puglisi de córner corto.

Ahora, como segundo de la Zona “B”; tendrá que jugar semifinales este sábado a las 15.30 ante Jockey Club de Rosario que ganó los tres juegos de la fase regular.

RESULTADOS - Fase 1 - Caballeros - Zona 1

Jockey Rosario vs. Villa Cubas 6-0

Independiente vs. Andino 1-4

Aleman (Mza) vs. MDQ 06 HC 3-1

Gimnasia y Tiro vs. Estudiantes (ER) 2-1

Villa Cubas vs. Independiente 4-3

Jockey Club (Rosario) vs Andino 2-1

MDQ 06 HC vs. Gimnasia y Tiro 2-2

Aleman vs. Estudiantes (ER) 4-1

CRONOGRAMA - Sábado 1/6

13 hs. - Reclasificación 5º al 8º - Villa Cubas vs. Estudiantes

15 hs. - Reclasificación 5º al 8º - Gimnasia y Tiro vs. Independiente

15.30 hs. - Semifinal - Jockey (Rosario) vs. MDQ 06 HC

19.30 hs. - Semifinal - Alemán vs. Andino

IAE CLUB JUGARÁ RECLASIFICACIÓN

IAE Club comenzó la segunda jornada levantando un partido muy complejo ante Córdoba Athletic y que lo dejaba prácticamente fuera de la pelea por la clasificación. En 7 minutos ya perdía 2-0 pero se pudo recuperar gracias a dos goles de Valentina Teruggi y luego tuvo oportunidades para ganarlo.

El empate 2-2 lo dejó con posibilidades de clasificación en la noche ante Tucumán RC. Las marplatenses comenzaron en desventaja pero pudieron igualar con otro tanto de Teruggi. Sin embargo, las tucumanas pudieron convertir el 2-1 final que obligaba a las dirigidas por Valentín Abal a jugar reclasificación del 5° al 8° Puesto.

Este sábado jugarán desde las 15 ante Universitario de Bahía Blanca para buscar el primer triunfo del certamen.

RESULTADOS - Zona 1 - Damas - Salta

Universitario (BB) vs. Los Tordos 2-3

Popeye vs. Atlético del Rosario 0-0

Córdoba Athletic Club vs. IAE Club 2-2

Tucumán RC vs. Náutico El Quilla 3-2

Los Tordos vs. Popeye 1-1

Universitario (BB) vs. Atlético del Rosario 1-1

Náutico El Quilla vs. Córdoba Athletic Club 1-2

Tucumán RC vs. IAE Club 2-1

CRONOGRAMA - Sábado 1/6

13 hs. - Reclasificación - Atlético del Rosario vs. Náutico El Quilla

15 hs. - Reclasificación - IAE Club vs. Universitario (BB)

17 hs. - Semifinal - Los Tordos vs. Córdoba Athetic Club

19 hs. - Semifinal - Tucumán RC vs. Popeye

IAE Club jugó su doble fecha este viernes. (Foto: Asociación Salteña de Hockey)

NÁUTICO TAMBIÉN EN RECLASIFICACIÓN

El día del Club Náutico comenzó con una dura derrota que lo dejó sin chances de clasificación a las semifinales. El equipo de Sebastián Vera perdió 6-0 ante Córdoba Athletic Club y matemáticamente ya no tenía chances de ir por el pasaje a la próxima rueda.

De todas maneras, en el final del día le quedaba un juego más ante Los Cachorros para encontrar el gol y el triunfo. El último partido de la fase regular finalmente fue derrota por 5-0 ante el equipo que finalmente se clasificó a semifinales.

RESULTADOS - Fase 1 - Caballeros - Santa Fe

Estudiantes vs. Vistalba 3-5

Los Tarcos vs. Bólido Verde 6-3

Córdoba Athletic Club vs. Náutico (MDP) 6-0

Los Cachorros vs. Náutico El Quilla 3-1

Vistalba vs. Los Tarcos 3-1

Estudiantes vs. Bólido Verde 4-1

Náutico El Quilla vs. Córdoba Athletic Club 3-4

Los Cachorros vs. Náutico (MDP) 5-0

CRONOGRAMA - Sábado 1/6

13 hs. - Reclasificación - Estudiantes (O) vs. Náutico (MDP)

15 hs. - Reclasifiación - Náutico El Quilla vs. Bólido Verde

17 hs. - Semifinal - Vistalba vs. Los Cachorros

17 hs. - Semifinal - Córdoba Athletic vs. Los Tarcos