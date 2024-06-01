MDQ 06 HC a semifinales, IAE Club y Náutico a Reclasificación
Se terminó la fase regular en la SuperLiga donde MDQ 06 HC logró el pasaje a las semifinales mientras que IAE Club y Náutico jugarán reclasificación.
Se terminó la fase regular en la SuperLiga donde MDQ 06 HC logró el pasaje a las semifinales mientras que IAE Club y Náutico jugarán reclasificación.
El equipo de nuestra ciudad, en un partido cambiante e intenso, cayó 3-2 en el Sintético Panamericano ante SAG de Lomas de Zamora por el Metropolitano “B” y complicó sus chances de alcanzar al puntero. Los goles fueron de Lautaro Rodríguez y Bautista Rondi.
Después de un par de semanas sin fecha por el Torneo Metropolitano “B”, este domingo, MDQ 06 Hockey Club se enfrentará como local con SAG de Lomas de Zamora desde las 16 buscando seguir en la lucha por la primera colocación.
El equipo marplatense jugará este domingo por la fecha 7 en la Zona Reubicación del Torneo Metropolitano “B” de Hockey Masculino ante Berazategui cerrando la primera rueda por lo que buscará acercarse al líder Santa Bárbara “B”.
El equipo marplatense superó con claridad 4-1 a Estudiantes de La Plata en la disputa de la Fecha 6 en la Zona Reubicación del Torneo Metropolitano “B” Masculino. Los goles fueron anotados por Carlos Domecq y Lautaro Rodríguez, con dos cada uno. Los resultados del domingo.
En una nueva fecha de la Zona Reubicación en el Torneo Metropolitano “B” de Hockey, MDQ 06 Hockey Club jugará este domingo como local ante el “Pincha” por la fecha 6. Jugarán todas las líneas además de las damas y los caballeros por el Oficial.
El equipo marplatense igualó 1 a 1 con el “Granate” en la quinta fecha del Torneo Metropolitano “B” para su Zona Reclasificación. El único gol fue anotado poe Emanuel Eciolaza. Los resultados de toda la jornada.
Este domingo, MDQ 06 Hockey Club recibe a Lanús en el contexto de una fecha del Torneo Metropolitano “B” en su etapa de Reclasificación. Jugarán desde Sexta a Primera.
Se cerró esta tarde en Bahía Blanca la primera fase de la Super Liga donde MDQ 06 Hockey Club en la rama masculina y Mar del Plata Club en la femenina, obtuvieron el tercer puesto luego de sendas victorias. También se despidió con triunfo CUDS que ocupó el quinto lugar. Delfina Gerula, Agustina Buqu
Los dos representantes de Mar del Plata cayeron en las semifinales de la Super Liga que se disputa en Bahía Blanca y no pudieron meterse en la final. Este lunes jugarán por el tercer puesto, mientras que CUDS, en la rama femenina, peleará por el 5° puesto.
Se disputó esta tarde en Bahía Blanca, el cierre de la fase regular en la Super Liga donde dos de los tres equipos que representan a la AAMH, pudieron lograr la clasificación a semifinales: Mar del Plata Club y MDQ 06 HC. Por su parte, CUDS tendrá que jugar reclasificación del 5° al 8° puesto.
Mar del Plata Club ganó sus dos partidos y se clasificó a las semifinales en la primera fase de la Super Liga que se disputa en Bahía Blanca. Venció por la mañana 1-0 a Pacífico y por la tarde 3-2 a Sportiva. CUDS cayó por la mañana con Monte Hermoso y luego le ganó a Uncas. MDQ 06 HC ganó su partid