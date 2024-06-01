MDQ 06 HC perdió ante SAG en Mar del Plata

El equipo de nuestra ciudad, en un partido cambiante e intenso, cayó 3-2 en el Sintético Panamericano ante SAG de Lomas de Zamora por el Metropolitano “B” y complicó sus chances de alcanzar al puntero. Los goles fueron de Lautaro Rodríguez y Bautista Rondi.