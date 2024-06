En un verdadero periplo de locura, Joaquín Puglisi pasó en unas horas de jugar el Final Four de la División de Honor de España con el RS Tenis de Santander a disputar la Fase 1 de la Superliga con su club, MDQ 06 HC donde terminaron en el tercer puesto y se convirtieron en el mejor equipo de Mar del Plata en la competencia.

De vuelta en la ciudad brevemente habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre todo lo que le tocó pasar en esas convulsionadas horas: "Este último mes fue una locura, sobre todo empezando con el anteúltimo partido en España ante la Complutense de local donde teníamos la presión de ganarlo para clasificar a la Final Four. Ganamos y clasificamos. A partir de ahí, todo lo que siguió fue hermoso. Jugamos el último partido en Egara y lo perdimos 4-3 pero el objetivo estaba alcanzado". Eso era sólo el comienzo porque después se vendría lo más intenso: "A la semana siguiente jugamos la semifinal contra el Polo que era un premio y un logro que fue histórico para el club. Nunca en la historia del RS Tenis había jugado una semifinal, no había hecho nunca 40 puntos en una Liga Regular. Fue un fin de semana que disfrutamos a full. En principio, era un equipo que apunta a salvarse de la promoción. Fue una locura de año".

En lo personal y en lo grupal tuvo una buena temporada por lo que ya piensan en el próximo gran desafío. "Los primeros 8 equipos están igualados de nivel, encontramos nuestra forma de juego, estamos invictos de local hace una temporada y media, nos hacemos muy fuertes. Todos estamos haciendo un muy buen trabajo y profesionalizando de a poco al club. Ya estamos apuntando al año que viene pensando en luchar lo máximo posible. Parece que mantendremos el mismo equipo en su mayoría, eso está muy bueno", adelantó Joaco.

Pero eso era sólo una parte. Con dudas hasta último momento, tomó la decisión de venirse rápidamente al país para llegar y jugar, así como suena. "A los dos días estaba viajando primero para Buenos Aires, hice 4 horas ahí y me fui para Mendoza. Aterricé a las 9 y media de la mañana y fui directo a conocer a alguno de los chicos pero cuando me quise acordar estaba en la cancha. Fue un mes de mucho estrés, frustraciones, pasó de todo y la verdad que se dio todo como esperaba. Lo disfruté muchísimo y es algo que me guardaré por siempre".

Joaquín Puglisi con la medalla de goleador en Mendoza. (Foto: Asociación Mendocina de Hockey)

En algún momento dudó de sumarse al plantel que iba a competir a Mendoza pero todo lo que pasó después fue muy positivo: "vine principalmente gracias a un mensaje que me mandó Manuel Pedroche, el entrenador, invitándome a jugar. No tenía en mis planes volver, pero me hizo pensarlo mucho. Era hora de volver a meterme un poco en mi club porque al estar tanto afuera, lo había perdido un poco. Me costó adaptarme porque además jugué de 5 que no es la posición en la que juego en mi club. El objetivo no era tanto lo deportivo, sino lo humano, demostrar los valores que me inculcó el club. Eso lo pude plasmar".

Entre las semifinales de la División de y Honor y la fase 1 de la SuperLiga había varias diferencias y se fue adaptando a medida que transcurría el certamen: "me parece que es un hockey más lento, no tan táctico aunque todavía hay cosas que se siguen trabajando en MDQ. Es un hockey más agresivo, hay diferencias de juego y técnicas. Hicimos un torneo buenísimo, estuvimos a la altura y ganamos el tercer puesto que creo que es muy meritorio".