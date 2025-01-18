Joaquín Puglisi volvió a ser convocado para Los Leones
El marplatense Joaquín Puglisi volvió a ser citado para integrar el Seleccionado Masculino en el inicio de los entrenamientos.
El marplatense Joaquín Puglisi volvió a ser citado para integrar el Seleccionado Masculino en el inicio de los entrenamientos.
El marplatense se encuentra en Valencia donde, entre sábado y domingo, disputará dos partidos de Pro League ante España. Ambos serán transmitidos por Star+. Para “Joaco” será su segunda convocatoria oficial con el Seleccionado Mayor.
El marplatense volvió a ser convocado para formar parte de la Selección Argentina Mayor y disputará una serie de seis partidos amistosos por la Pro League ante España, Alemania y Países Bajos en Europa durante el presente mes.
El equipo español cayó en el último partido, por el tercer puesto, de la Euro Hockey League que se disputó en Amsterdam. El marplatense Joaquín Puglisi volvió a ser titular y pieza importante para el equipo durante todo el torneo.
El conjunto español perdió la semifinal de la Euro Hockey League ante el Bloemendaal de Países Bajos por 3 a 0 y quedó muy cerca de la definición del torneo que se desarrolla en Amsterdam. Ahora jugarán por la tercera colocación del torneo.
El marplatense anotó el tercer y definitivo tanto en la victoria del equipo español por 3 a 0 ante Arminen de Austria en la primera rueda de la fase final de la Euro Hockey League que se está jugando en Amsterdam. De córner corto, pudo vencer la resistencia del arquero y ahora esperan rival para la
Joaquín Puglisi afrontará desde este jueves su segunda Euro Hockey League, pero esta vez con Club de Campo y en la fase decisiva del certamen. Debutarán a las 9.45 hora Argentina enfrentando al SV Arminen.
El marplatense también estuvo en el once inicial de Mariano Ronconi en la derrota de este mediodía ante India sobre el final del partido por 4 a 3 y donde Los Leones se recuperaron de dos desventajas. Una muy buena presentación del jugador surgido en MDQ 06 HC.
Este sábado desde las 11 de la mañana, hora Argentina, comenzarán a disputarse los partidos de Pro League en India donde el marplatense Joaquín Puglisi podrá sumar sus primeros minutos oficiales en el seleccionado nacional mayor.
El jugador marplatense que fue citado por Mariano Ronconi para jugar la Pro League en India con el Seleccionado Argentino, habló desde España en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de enterarse que será el primer marplatense que vestirá la camiseta de Los Leones: “me sorprendió la repercusión que
El marplatense Joaquín Puglisi fue citado para jugar con Los Leones la gira que hará el equipo por India para jugar por la Pro League. Es la primera vez que un marplatense es citado para el Seleccionado Mayor de manera oficial marcando un hito histórico en su carrera.
En su 10° aniversario, se han confirmado varios entrenadores invitados para compartir sus experiencias en el orden nacional e internacional a lo largo de las cinco jornadas de actividad. La inscripción sigue abierta con cupos limitados.