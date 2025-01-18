Joaquín Puglisi

Con un gol de Puglisi, Club de Campo avanzó en la EHL

El marplatense anotó el tercer y definitivo tanto en la victoria del equipo español por 3 a 0 ante Arminen de Austria en la primera rueda de la fase final de la Euro Hockey League que se está jugando en Amsterdam. De córner corto, pudo vencer la resistencia del arquero y ahora esperan rival para la