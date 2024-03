Los clubes marplatenses están viviendo una realidad compleja como todo el país. En algunos casos tienen un impacto un poco más profundo, otros tratan de “surfear la ola” de la mejor manera posible para que los aumentos en distintos rubros, no impacten en la cuota social.

El Club Náutico Mar del Plata cumplió 99 años el pasado lunes y su presidente Juan Agra en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) se refirió a este punto en particular sabiendo que están atravesando un buen momento con 3.800 socios. “Nuestra factura de luz se cuadruplicó prácticamente, esta semana se firmó un convenio en la paritaria que trae importantes aumentos, tratamos de hacer un promedio por el porcentaje que representa en los costos las tarifas y por los distintos servicios. El agua aumentó significativamente también”, explicó.

Llevar esto a la realidad de los socios resulta complejo porque se corre riesgo de aumentar en exceso y perder masa societaria: “Fijamos un aumento de la cuota para abril, pero estamos un 25% por debajo de lo que tendríamos que estar. Tratamos de ahorrar en lo que podemos para que el socio no lo tenga que padecer”.

Hoy se debe tener un férreo control de las cuentas y, sobre todo una estrategia para que el problema no sea tan grave: “Nosotros establecimos un límite de 3.000 socios en su momento, pero estamos en 3.800. No podemos trasladar todos los aumentos, tenemos más socios pero una infraestructura que no creció entonces podemos equiparar”.

Además, están comprometidos con dar un buen servicio y eso también tiene su costo: “Si bien lamentablemente nos aumentan los servicios y los costos de la mano de obra, los socios tienen que venir y encontrar todo en óptimas condiciones”.

La infraestructura no ha tenido cambios muy fuertes en el último tiempo, pero ahora de camino al centenario, es algo que están planteando porque se necesitan espacios más grandes o nuevos ante una masa societaria tan importante: “Tenemos una buena cantidad de socios y sabemos que parece seguir creciendo tenemos que adecuar la infraestructura sobre todo de los vestuarios que está en los planes del 2024. Está previsto mejorar la infraestructura marina, ampliar un polideportivo que tenemos para absorber más socios. El centenario nos va a exigir adecuarnos a los pedidos del socio y los cambios de la sociedad. Estamos dispuestos a afrontar ese desafío, hoy estamos como queremos estar”, advirtió Agra.

Otro de los puntos fuertes que tiene el Club Náutico es la realización de eventos y en el verano lo han demostrado. El presidente remarcó que “para el club es importante la realización de eventos. Este año hicimos la carrera de aguas abiertas con récord de inscriptos, la Semana Internacional del Yachting con récord de inscriptos. Sabemos que alteramos al socio que en el verano es cuando más viene, pero entienden que es cuando más trasciende la institución. Tuvimos campeones sudamericanos, mundiales y argentinos en las distintas actividades que realizamos”.

En el año también tiene un gran objetivo que es la organización de un Campeonato Mundial y para lo que todo el club se está preparando. “En unos días tenemos una correcaminata con fines solidarios que organizamos con el Hospital Privado de Comunidad (HPC) y toda la gente del ámbito del puerto de Mar del Plata. Tenemos más 2.200 inscriptos. En diciembre tendremos un evento muy importante que es un Campeonato Mundial de la Clase Optimist”, finalizó Juan Agra.