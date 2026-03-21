Fuertes vientos y lluvias causaron destrozos en el balneario del Club Náutico Mar del Plata
Las ráfagas superaron los 70 km/h y provocaron importantes daños en las estructuras del sector de playa.
El balneario del Club Náutico Mar del Plata sufrió importantes destrozos como consecuencia del temporal que afectó a la ciudad en las últimas horas, con intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento del sudoeste.
Según informaron desde la institución, el fenómeno climático alcanzó velocidades de hasta 70 km/h, lo que generó la caída y el colapso de varias estructuras del sector de playa. Entre ellos, carpas completamente derrumbadas, lonas desprendidas y mobiliario desplazado sobre la arena.
El impacto del temporal obligó a personal del club a trabajar en la zona para evaluar los daños y comenzar con las tareas de reacondicionamiento. Si bien no se reportaron heridos, las pérdidas materiales serían significativas.
Este episodio se da en el marco de un período de condiciones meteorológicas adversas en en la ciudad, donde las lluvias y los fuertes vientos han generado complicaciones en distintos lugares.
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