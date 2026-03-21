El balneario del Club Náutico Mar del Plata sufrió importantes destrozos como consecuencia del temporal que afectó a la ciudad en las últimas horas, con intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento del sudoeste.

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Según informaron desde la institución, el fenómeno climático alcanzó velocidades de hasta 70 km/h, lo que generó la caída y el colapso de varias estructuras del sector de playa. Entre ellos, carpas completamente derrumbadas, lonas desprendidas y mobiliario desplazado sobre la arena.

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El impacto del temporal obligó a personal del club a trabajar en la zona para evaluar los daños y comenzar con las tareas de reacondicionamiento. Si bien no se reportaron heridos, las pérdidas materiales serían significativas.

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Este episodio se da en el marco de un período de condiciones meteorológicas adversas en en la ciudad, donde las lluvias y los fuertes vientos han generado complicaciones en distintos lugares.

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