El Club Náutico Mar del Plata (CNMP) se alista para recibir una nueva edición del Torneo M25 que se disputará del 31 de agosto al 6 de septiembre y que, según explicó Daniel Larreina “será el evento de tenis más importante en la ciudad en mucho tiempo”.

Una de las principales novedades que se implementará en el encuentro será el sistema de acreditaciones exigido por la Federación Internacional de Tenis (ITF). Por primera vez, el registro de jugadores y equipos no se hará de manera manual, sino a través de una plataforma oficial que simplificará el proceso. “Al principio no resulta tan sencillo porque incluso ellos están ajustando la herramienta, pero después sí. Lo que llega es un listado de acreditados y nosotros simplemente imprimimos las credenciales”, detalló Larreina.

El club dispondrá de una sala de jugadores junto al gimnasio, un mini-gym de activación y un espacio de calentamiento con media cancha asignada 30 minutos antes de cada partido. Además, el salón superior de la cancha uno será sede del supervisor de la ITF y de la organización, mientras que otro espacio se destinará a árbitros y voluntarios. El equipo arbitral contará con jueces nacionales y un supervisor internacional.

En este marco, Larreina explicó que "el pasado jueves 14 de agosto cerró la inscripción del primer listado y se superaron las expectativas, dado que ya hay varios jugadores dentro del top 350 del ranking mundial y algunos que supieron estar entre los mejores 150". "Muchos se anotaron con prioridad uno, lo que demuestra el interés por jugar en Mar del Plata”, añadió.

El torneo otorgará 30 mil dólares en premios y comenzará el 25 de agosto con la Pre-Qualy, que dará un Wild Card al cuadro principal para el ganador y a la Qualy para el finalista.

La entrada al torneo será libre y gratuita. Depor TV transmitirá las semifinales y finales, con periodistas invitados para la cobertura. “Es fundamental difundirlo por redes, prensa, para que todo Mar del Plata se entere. Cuesta mucho organizarlo, pero es muy atractivo”, insistió el presidente de la Federación Argentina de Tenis (FAT).

Durante los primeros días, con la Qualy y las rondas iniciales, el CNMP estará colmado de jugadores. “A medida que avanzan los cuadros algunos se van, pero hasta semifinales el Náutico estará lleno de tenis”, dijo, al tiempo que agregó que "incluso por lo general muchos jugadores que van perdiendo, deciden quedarse entrenando en la ciudad para prepararse para futuros torneos".

La final se jugará el sábado 6 de septiembre, ya que el domingo 7 habrá elecciones provinciales. Según Larreina, el futuro del M25 en Mar del Plata dependerá del éxito de esta edición. “Son muy pocos los torneos de este nivel en Argentina. Si logramos mantenerlo, será algo muy bueno para la ciudad”, concluyó.