En una final de alto nivel y con una cancha repleta, terminó este mediodía en el Club Náutico Mar del Plata, el M25 que convocó a interesantes figuras del tenis argentino y continental durante las últimas semanas; desde la pre-qualy hasta la finalísima.

El paraguayo Daniel Vallejo llegaba como máximo candidato después de una gran semana de competencia donde cedió un sólo set, en su debut ante Leandro Aboian. Luego fue contundente para llevarse el título en juego.

En la final tenía delante al argentino Lautaro Midón que además era el segundo pre-clasificado y también había perdido una sola manga en todo el torneo antes de jugar la final. Sin embargo, la efectividad de Vallejo en los momentos claves fue lo que necesitó para llevarse el partido.

En el último encuentro, durante 1 hora y 52 minutos de juego, terminó dominando las acciones para imponerse por 7-6 (4) y 6-3 quedándose con el premio en efectivo más importante dentro de un campeonato que repartía 30 mil dólares en premios.

Para Midón también fue una gran semana de competencia donde pudo derrotar a rivales de buen nivel y destacada trayectoria para ratificar lo que en principio el ranking de cada uno marcaba.

Fue una semana de intensa actividad poniendo nuevamente a Mar del Plata en el centro de la escena del tenis nacional con un torneo que mostró buen nivel y el acompañamiento del público, siempre un factor principal.