Este viernes comenzaron las definiciones del M25 del Club Náutico Mar del Plata con las semifinales de singles, pero además, los partidos decisivos del dobles donde se coronaron los primeros campeones.

La lógica se aplicó plenamente en ambos cuadros porque las finales fueron entre los máximos pre-clasificados. En el caso del dobles, Santiago de la Fuente junto a Lautaro Falabella derrotaron primero a la dupla Casanova/Vázquez para ganarse el espacio en la final, mientras que los segundos favoritos, Valentín Basel y Franco Ribero superaron al argentino Mouilleron junto al paraguayo Escurra.

En la final, el partido fue atractivo como se esperaba, pero los favoritos terminaron imponiéndose por 6-4, 3-6 y 10-6 para quedarse con el título luego de 1 hora y 19 minutos de juego en la cancha central del club marplatense.

Previamente, en ese mismo escenario, se dieron las semifinales individuales con partidos que se definieron en sets corridos. El paraguayo Daniel Vallejos que es el máximo pre-clasificado, venció al peruano Juan Pablo Varillas, ex número 60 del mundo por 6-1 y 7-6 (2) en 1 hora y 41 minutos de juego.

No se quedó atrás Lautaro Midón que, en la semifinal argentina, dejó en el camino a Nicolás Kicker por un doble 7-5. Habrá un protagonista argentino que contará con el apoyo del público local, tratando de romper con la lógica del ranking.

RESULTADOS - SEMIFINALES SINGLES

Daniel Vallejos (Par) (1) d. Juan Pablo Varillas (Per) (4) 6-1 y 7-6 (2)

Lautaro Midón (Arg) (2) d. Nicolás Kicker (Arg) (3) 7-5 y 7-5

RESULTADOS - SEMIFINALES DOBLES

Valentín Basel/Franco Ribero (Arg) (2) d. Manuel Mouilleron (Arg)/Hernando Escurra (Par) 7-5 y 7-5

Santiago de la Fuente/Lautaro Falabella (Arg) (1) d. Hernán Casanova/Franco Vasquez (Arg) 7-6 (2) y 6-3

FINAL - DOBLES

Santiago de la Fuente/Lautaro Falabella (Arg) (1) d. Valentín Basel/Franco Ribero (Arg) (2) 6-4, 3-6 y 10-6

CRONOGRAMA - SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

12.30 hs. - Final de Singles - Daniel Vallejos (Par) (1) vs. Lautaro Midón (Arg) (2)