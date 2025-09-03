El Torneo M25 del Circuito ITF que se disputa en Mar del Plata está entrando en su etapa de definición. A pesar de que la fecha de cierre estaba signada para el viernes, las lluvias del inicio de la semana obligaron a la confirmación de que las finales se disputarán el próximo sábado.

Ads

Mientras tanto, los cuartos de final han quedado confirmados durante la jornada de hoy con la presencia todavía de los máximos candidatos en pista y, sobre todo, el marplatense Fernando Cavallo entre los clasificados a esta instancia.

Para el marplatense había una desafío interesante contra el qualifier brasilero Bruno Fernández, pero cuestiones físicas no lo dejaron al rival terminar el partido. Fue con poco desgaste que logró la clasificación a la siguiente ronda donde podrá dar uno de los grandes golpes.

Ads

Este jueves desde las 11 de la mañana en la cancha central, se tendrá que medir con el máximo pre-clasificado Daniel Vallejo de Paraguay que en su partido de hoy eliminó al argentino Mateo del Pino por 6-2 y 6-1. Será un gran desafío y una oportunidad mayúscula de seguir avanzando para Cavallo.

(Foto: Marina Devo)

Los demás pre-clasificados también lograron avanzar contundentemente. El segundo favorito Lautaro Midón dejó en el camino a Bautista Vilicich, mientras que Nicolás Kicker, tercero en la siembra previa eliminó a Lautaro Falabella. Por último, el peruano Juan Pablo Varillas (ex 60 del mundo) dio cuenta de Carlos María Zárate por un doble 6-4.

Ads

También se avanzó en el cuadro de dobles donde están definidos los cuartos de final y se desarrollarán durante toda la jornada de jueves buscando los semifinalistas en ambas ramas.

RESULTADOS - 2° Ronda Single

Juan Pablo Varillas (Per) (4) d. Carlos María Zárate (Arg) 6-4 y 6-4

Nicolás Kicker (Arg) (3) d. Lautaro Falabella (Arg) 6-2 y 6-0

Pedro Sakamoto (Bra) (8) d. Facundo Juárez (Ita) 6-3 y 6-2

Daniel Vallejo (Par) (1) d. Mateo del Pino (Arg) 6-2 y 6-1

Guido Justo (Arg) d. Hernán Casanova (Arg) 6-4, 1-6 y 6-4

Fernando Cavallo (Arg) (WC) d. Bruno Fernández (Bra) 6-2 y 1-0 Ret.

Daniel Dutra Da Silva (Bra) d. Lorenzo Rodríguez (Arg) 7-6 (4) y 7-6 (2)

Lautaro Midón (Arg) (2) d. Bautista Vilicich (Arg) 6-3 y 6-4

RESULTADOS - 1° Ronda Dobles

Ads

Santiago De La Fuente/Lautaro Falabella (Arg) (1) d. Fernando Cavallo/Felipe De Dios (Arg) 6-4 y 6-3

Nicolás Longo/Tomás Martínez (Arg) d. Alejandro Bancalari/Nicolás Villalon (Chi) 4-6, 6-3 y 10-5

Leonardo Aboian/Thiago Cigarran (Arg) (4) d. Rocco Valente (Arg)/Nicolás Bruna (Chi) 6-2 y 6-2

Hernán Casanova/Franco Vázquez (Arg) d. Alberto Alvarado (Per)/Tobía Grandinetti (Arg) 6-2 y 6-2

Julián Cumdom/Lucio Ratti (Arg) d. Tadeo Meneo/Bautista Vilicich (Arg) 6-3 y 7-6 (9)

Hernando Escurra (Par)/Manuel Moulleiron (Arg) d. Daniel Dutra Da Silva/Wilson Leite (Bra) 6-4 y Ret.

Lucca Guercio/Lorenzo Rodríguez (Arg) WO Luciano Ambrogi/Carlos María Zárate (Arg)

Valentín Basel/Franco Ribeiro (Arg) WO Mateo del Pino/Guido Justo (Arg)

Orden de Juego – Jueves 4 de septiembre de 2025

Cancha 1

Desde las 11:00 – Cuartos de Final Singles: Daniel Vallejo (PAR) [1] vs. Fernando Cavallo (ARG)

Cancha 4

Desde las 11:00 – Cuartos de Final Singles: Guido Iván Justo (ARG) [6] vs. Lautaro Midón (ARG) [2]

Cancha 3

Desde las 11:00 – Cuartos de Final Dobles: Lucca Guercio (ARG) / Lorenzo Joaquín Rodríguez (ARG) vs. Valentín Basel (ARG) [2] / Franco Ribero (ARG)

A continuación – Cuartos de Final Singles: Juan Pablo Varillas (PER) [4] vs. Daniel Dutra da Silva (BRA) [5]

A continuación – Cuartos de Final Dobles: Leonardo Aboian (ARG) / Thiago Cigarrán (ARG) [4] vs. Hernán Casanova (ARG) / Franco Ariel Vázquez (ARG)

A continuación – Cuartos de Final Dobles: Santiago de la Fuente (ARG) / Lautaro Agustín Falabella (ARG) [1] vs. Nicolás García Longo (ARG) / Tomás Martínez (ARG)

Cancha 2

No antes de las 14:00 – Cuartos de Final Singles: Pedro Sakamoto (BRA) [8] vs. Nicolás Kicker (ARG) [3]

Cancha 5