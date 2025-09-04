A pesar de un clima inestable por la mañana, este jueves se pudo completar la jornada de cuartos de final del M25 del Club Náutico Mar del Plata donde había interesantes enfrentamientos y la presencia local de Fernando Cavallo.

Ads

Tenía un gran desafío porque tenía que enfrentarse con el máximo pre-clasificado, el paraguayo Daniel Vallejos y no pudo hacer frente al juego del candidato al título. Fue 6-1 y 6-2 para cerrar su semana de competencia con buenas sensaciones.

En los otros cruces, el peruano Juan Pablo Varillas (ex 60 del mundo) y el argentino Nicolás Kicker, pudieron superar la instancia en sets corridos mientras que Lautaro Midón, derrotó en tres sets a Guido Justo, reponiéndose de un inicio adverso.

Ads

(Foto: Marina Devo)

Por último, también se realizaron los partidos de dobles donde los argentinos son grandes protagonistas y las dos principales duplas están camino al título.

RESULTADOS - 4° DE FINAL

Ads

Daniel Vallejos (Par) (1) d. Fernando Cavallo (Arg) (WC) 6-1 y 6-2

Juan Pablo Varillas (Per) (4) d. Daniel Dutra Da Silva (Bra) 6-1 y 6-3

Lautaro Midon (Arg) (2) d. Guido Justo (Arg) 2-6, 6-2 y 6-3

Nicolás Kicker (Arg) (3) d. Pedro Sakamoto (Bra) (8) 6-2 y 6-0

RESULTADOS - 4° DE FINAL - Dobles

Santiago De La Fuente /Lautaro Falabella (Arg) (1) d. Nicolás García Longo/Tomás Martínez (Arg) 6-3 y 6-1

Valentín Basel/Franco Ribero (Arg) (2) d. Lucca Guercio/Joaquín Rodríguez (Arg) 7-6 (2) y 6-3

Hernán Casanova/Franco Vázquez (Arg) d. Leonardo Aboian/Thiago Cigarran (Arg) (4) 6-2 y 6-4

Hernando Escurra Isnardi (Par)/Manuel Moulleiron (Arg) d. Julián Cundom/Lucio Ratti (Arg) 6-3 y 7-5

Ads

Orden de Juego – Viernes 5 de Septiembre de 2025

Cancha 1

Desde las 10:00 – MS Semifinal

Daniel Vallejo (PAR) [1] vs. Juan Pablo Varillas (PER) [4]

Cancha 4

Desde las 10:00 – MD Semifinal

Santiago De la Fuente (ARG) / Lautaro Agustín Falabella (ARG) [1] vs. Hernán Casanova (ARG) / Franco Ariel Vázquez (ARG)

Cancha 3