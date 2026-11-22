Cada 22 de noviembre se celebra el Día de la Música, una fecha que invita a reconocer a los artistas y recordar el lugar que ocupan las canciones en la vida de las personas. Sin embargo, algunas composiciones logran trascender los escenarios y convertirse en parte de acontecimientos que marcan a toda una sociedad.

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Durante 2026, un año que nos encontramos despidiendo, Argentina vivió momentos en los que la música tuvo un papel especial. El Mundial de fútbol, la despedida al Indio Solari, los 50 años del último golpe de Estado, los Juegos Suramericanos y la histórica visita del papa León XIV estuvieron acompañados por canciones que despertaron emociones y adquirieron nuevos significados.

Entre ellas, la interpretación de Abel Pintos frente al Papa se destacó como uno de los momentos musicales más conmovedores del año, al unir la música popular argentina con un acontecimiento de alcance internacional.

“La llave”, de Abel Pintos: la canción que emocionó al Papa y marcó la visita histórica

Uno de los momentos más especiales de 2026 ocurrió el 9 de noviembre, cuando Abel Pintos interpretó “La llave” frente al papa León XIV, durante su visita al Cottolengo Don Orione, en Claypole.

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Acompañado por el coro de la institución, el artista argentino protagonizó una presentación cargada de emoción que hizo lagrimear a León XIV, en la que la música se convirtió en una forma de transmitir afecto y esperanza. Al finalizar, el pontífice le agradeció por su interpretación, en una escena que quedó entre los recuerdos más destacados de su paso por el país.

Aunque “La llave” fue publicada en 2007, aquella presentación le otorgó un nuevo significado. La canción, que forma parte de los grandes éxitos de Abel Pintos, quedó vinculada a una visita histórica para millones de argentinos.

De esta manera, el cantante volvió a demostrar cómo una composición puede trascender el tiempo y convertirse en protagonista de un acontecimiento que va mucho más allá de la música.

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“La cuarta estrella”: la canción que acompañó a la Selección Argentina en el último mundial de Messi

El Mundial de fútbol 2026, disputado entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, también tuvo su propia banda sonora argentina.

Una de las canciones que alcanzó mayor repercusión fue “La cuarta estrella”, creada por Pablo Quintana, conocido como Palmito. El tema tomó como base la melodía de “No me arrepiento de este amor”, de Gilda, y adaptó su letra a la ilusión de los hinchas por conseguir un nuevo título mundial.

La canción comenzó a circular en redes sociales y rápidamente ganó popularidad entre los seguidores de la Selección Argentina. Incluso los jugadores del equipo nacional aparecieron cantándola durante los festejos por la clasificación a los cuartos de final.

Así, una melodía originalmente vinculada con la cumbia se transformó en uno de los temas que acompañaron la pasión futbolera de millones de argentinos durante el torneo.

“Ji ji ji”, de Los Redondos: el homenaje que mantuvo vivo al Indio Solari

El 5 de junio de 2026 falleció Carlos Alberto Solari, conocido como el Indio Solari, una de las figuras más influyentes del rock nacional. Su muerte provocó una profunda conmoción entre sus seguidores y dio lugar a numerosos homenajes.

Entre las canciones que volvieron a cobrar protagonismo estuvo “Ji ji ji”, uno de los clásicos más reconocidos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

El 20 de junio, durante la celebración por el Día de la Bandera en Rosario, Abel Pintos sorprendió al público al interpretar el tema como homenaje al Indio Solari.

La canción, históricamente asociada con los recitales multitudinarios y el tradicional pogo, adquirió un significado diferente y se convirtió en una forma colectiva de despedir al artista.

“Demoliendo hoteles”, de Charly García: la música como memoria

El 24 de marzo de 2026 se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1976, una fecha que estuvo marcada por movilizaciones y actividades conmemorativas en distintos puntos del país.

Durante la multitudinaria marcha realizada en Plaza de Mayo, “Demoliendo hoteles”, de Charly García" volvió a sonar entre los manifestantes.

Publicada originalmente en 1984, la canción contiene referencias a la última dictadura militar y refleja las experiencias de una generación atravesada por ese período.

Su presencia durante la movilización reafirmó el lugar que ocupa el rock nacional como una expresión cultural vinculada con la memoria y la historia argentina.

“Late el Sur”, de Soledad Pastorutti: la voz de los Juegos Suramericanos

El deporte también tuvo un importante protagonismo musical durante el año. Soledad Pastorutti interpretó “Late el Sur”, la canción oficial de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La competencia se desarrolló del 12 al 26 de septiembre, con actividades en Rosario, Santa Fe y Rafaela, y reunió a miles de deportistas de distintos países.

La composición, creada por Soledad junto con Marcela Morelo y Claudia Brant, buscó representar valores como el esfuerzo, la superación y la identidad regional.

De esta manera, “Late el Sur” se convirtió en uno de los símbolos musicales de un acontecimiento deportivo internacional celebrado en Argentina.

“Solo le pido a Dios”: Luciano Pereyra volvió a cantarle a un Papa

La visita de León XIV también dejó otro momento especial para la música argentina. El 11 de noviembre, Luciano Pereyra interpretó “Solo le pido a Dios”, de León Gieco, durante la previa de la misa del pontífice en la Basílica de Luján.

La elección del clásico tuvo un significado particular para el cantante, ya que 26 años antes había interpretado esa misma canción frente al papa Juan Pablo II en Roma, cuando tenía apenas 18 años.

El regreso a esa composición, esta vez en su ciudad natal, estuvo marcado por la emoción y permitió recuperar uno de los temas más emblemáticos de la música popular argentina.

“Yo vengo a ofrecer mi corazón”: el mensaje de Nahuel Pennisi

Otra de las canciones que acompañaron la visita papal fue “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, el clásico de Fito Páez que Nahuel Pennisi interpretó el 10 de noviembre, durante el encuentro de León XIV con los jóvenes en Palermo, Buenos Aires.

Acompañado por su guitarra, el músico ofreció una versión que emocionó a los presentes y se convirtió en uno de los momentos destacados de la jornada.

La canción, publicada originalmente en 1984, volvió a tomar fuerza como un mensaje de solidaridad, esperanza y encuentro, valores que atravesaron la celebración.

Las canciones que se convirtieron en recuerdos

Más allá de los rankings y las reproducciones en las plataformas digitales, las canciones también pueden convertirse en símbolos de una época. Algunas nacen para acompañar acontecimientos específicos, mientras que otras, compuestas décadas atrás, encuentran nuevos significados cuando vuelven a sonar en momentos especiales.

En Argentina, 2026 dejó ejemplos de cómo la música puede unir generaciones, acompañar despedidas, celebrar logros deportivos y mantener viva la memoria colectiva.

En este Día de la Música, estas siete canciones permiten recordar que una melodía puede ser mucho más que un éxito: también puede convertirse en el recuerdo de un momento que queda grabado en la historia.