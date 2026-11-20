Mar del Plata se prepara para vivir un fin de semana largo con una amplia agenda de actividades, en el marco del Día de la Soberanía Nacional y las celebraciones por Santa Cecilia, patrona de la ciudad. Desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre, vecinos y turistas podrán disfrutar de propuestas musicales, teatrales, deportivas y gastronómicas en diferentes escenarios.

Ads

Entre los espectáculos más destacados se encuentran Tan Biónica, Fabiana Cantilo, La Vela Puerca, Las Pelotas y Midachi, además de festivales de diseño, encuentros culturales y conciertos de los organismos artísticos municipales.

Viernes 20 de noviembre

La actividad musical comenzará con la presentación de la cantante portuguesa María João, quien llevará su espectáculo Abundancia a Bajo Tierra, en Torres de Manantiales.

También se presentarán Lyna Vallejos y Dani Morro, con Boda Lyniel en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany, mientras que Uriel Lozano ofrecerá un recital en BrewHouse.

Ads

Por su parte, a las 20:00, la Banda Sinfónica Municipal y el Coro Ars Peregrinae Vocen brindarán el concierto “Angelus: Cecilia, música y trascendencia” en la Catedral de Mar del Plata, ubicada en San Martín y Mitre. La presentación incluirá obras de reconocidos compositores clásicos y será con entrada libre y gratuita.

Sábado 21 de noviembre

El sábado concentrará gran parte de la programación. Tan Biónica ofrecerá el primero de sus dos conciertos en el Estadio Polideportivo, mientras que Fabiana Cantilo se presentará en BrewHouse y Midachi llegará al Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany con su gira despedida.

Ads

En ese mismo complejo teatral se podrá disfrutar de “Viuda e hijas”, protagonizada por Nora Cárpena, María Valenzuela, Paula Morales e Ileana Calabró.

Además, MUTE reabrirá sus puertas con una fiesta electrónica encabezada por los DJs Colyn, Coeus y Cromind. El Casino Central, por su parte, será escenario de la Fiesta Big Fun.

Otra de las propuestas destacadas será el Festival Etcétera en Villa Victoria, que reunirá charlas, laboratorios artísticos, una feria de emprendedores, gastronomía, música y una exposición de más de 20 proyectos locales.

En el ámbito cultural, el Museo Casa sobre el Arroyo reabrirá sus puertas luego de los trabajos de mantenimiento y puesta en valor. El espacio, ubicado en Quintana 3998, retomará sus visitas en los días y horarios habituales, con reserva previa para los recorridos guiados por el interior.

A las 17:30, el Museo Castagnino ofrecerá “La Trastienda”, una charla del artista Eduardo Martín sobre su exposición Antología. 50 años | 50 obras. La actividad será gratuita.

En el marco del Día de la Música, a las 19:00, el Coro Municipal Coral Carmina presentará el concierto Una historia viva en nuestras voces en la Parroquia Pío X, ubicada en Vernet 1951.

Finalmente, a las 20:00, la Orquesta Sinfónica Municipal brindará un concierto homenaje a Santa Cecilia en el Teatro Colón, con obras de Schubert, Arensky y Haydn.

Domingo 22 de noviembre

La agenda continuará con el segundo recital de Tan Biónica en el Estadio Polideportivo, mientras que La Vela Puerca y Las Pelotas se presentarán en Arena Mar del Plata.

También se realizará DegustArte – Cucina e Cultura Italiana, un festival dedicado a la gastronomía y las tradiciones italianas que tendrá lugar en el Torreón del Monje.

En el marco del Día de la Música, a las 16:00, se desarrollará el Encuentro de Bandas y Orquestas del Sudeste, que reunirá a más de 200 niños, niñas y adolescentes de distintas localidades.

Debido a las condiciones climáticas, la actividad se trasladó al Polideportivo Municipal Las Heras, ubicado en avenida Fortunato de la Plaza 8438, en lugar de Villa Mitre, como estaba previsto inicialmente. La entrada será libre y gratuita y se recomienda llevar reposeras, sillitas o lonas.

Por otra parte, a las 17:00, el Museo Castagnino proyectará el documental “Apenas habrá sombras”, dirigido por Diego Ercolano, que recupera la historia de María del Carmen “Coca” Maggi, docente universitaria secuestrada y asesinada en 1975. La función será gratuita.

Actividades durante todo el fin de semana

Entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, el Club Banco Provincia será sede del 18° Evento Nacional Mamis Open Hockey, que convocará a equipos y participantes de distintas localidades.

También habrá propuestas para toda la familia, como la Feria Navideña del Vivero Antoniucci y el espectáculo infantil “Salvemos la Primavera con Nono”.

A su vez, el espacio Bajo Tierra recibirá el sábado 21 y domingo 22 al Dara Starr Tucker Sextet, que ofrecerá dos presentaciones musicales.

De esta manera, Mar del Plata tendrá cuatro días de actividades para todos los gustos, con una programación que combinará grandes espectáculos, propuestas gratuitas y celebraciones culturales en diferentes puntos de la ciudad.