El público tendrá el micrófono abierto en una nueva edición de “Cantamos Fatal”, el espectáculo con el que Charo López regresa a Mar del Plata. El encuentro será en Club TRI, en 20 de Septiembre 2650.

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Quienes se animen a subir al escenario podrán elegir una canción y cantarla frente al resto del público. El humor atraviesa la propuesta, que está abierta a cualquiera que tenga ganas de participar, tenga o no experiencia con el micrófono.

La musicalización estará a cargo de DJ Mile Fiesta, que acompañará la jornada con su selección de canciones.

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