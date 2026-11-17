La comedia Viuda e hijas. Hasta que la muerte nos separe regresará a Mar del Plata este sábado 21, a las 20:00, con las actuaciones de Nora Cárpena, María Valenzuela, Iliana Calabró, Paula Morales y Gonzalo Urtizberea. La función tendrá lugar en el Centro de Arte MDP (San Luis 1750).

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La historia comienza cuando una madre y sus dos hijas reciben una herencia inesperada que podría cambiar sus vidas. Sin embargo, para acceder al dinero deberán cumplir una condición particular: hablarse con absoluta sinceridad.

A esa situación se suma la aparición de un cuarto heredero desconocido, cuya identidad representa otro misterio para la familia. A partir de allí, se desencadenan situaciones disparatadas que ponen a prueba los vínculos, los secretos y las relaciones entre los protagonistas.

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La obra plantea, desde el humor, qué sucede con una familia cuando una herencia modifica sus expectativas y obliga a sus integrantes a enfrentarse con verdades que preferirían mantener ocultas.

El espectáculo cuenta con Nora Cárpena en el papel de la viuda, María Valenzuela como la abogada, Iliana Calabró y Paula Morales en los personajes de las hijas, y Gonzalo Urtizberea como el difunto.

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La comedia es de Alfonso Paso Jr., con adaptación y dirección de Héctor Díaz, y forma parte de una gira nacional que continúa recorriendo distintos escenarios del país.

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