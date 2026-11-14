La 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata llegó a su fin este sábado con un balance positivo: 75.000 espectadores, 500 funciones y 235 títulos proyectados, además de una importante participación de figuras nacionales e internacionales.

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Durante diez días, el único festival cinematográfico Clase A de América Latina reunió producciones de 52 países, más de 1.900 acreditados y 200 voluntarios. La convocatoria ya había marcado un récord antes de comenzar, con 30.000 entradas vendidas y 40 funciones agotadas.

La película “The Night Arezou Disappeared”, de Arian Vazirdaftari, se consagró como la mejor de la Competencia Internacional y también obtuvo el reconocimiento a la mejor dirección. En tanto, “Cebar, frenar, llorar”, de Gerardo Tassan, ganó el premio al mejor largometraje argentino.

La edición también estuvo marcada por la participación de jóvenes realizadores, actividades de formación y homenajes a Natalia Oreiro, Emilio Kauderer y Alejandro Agresti.

Todos los ganadores del Festival

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En la Competencia Internacional, los principales reconocimientos fueron para The Night Arezou Disappeared, de Arian Vazirdaftari, como mejor largometraje; A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr., con el Premio Especial del Jurado; y Arian Vazirdaftari, distinguido también por su dirección. Andrew Scott recibió el premio a la mejor interpretación masculina por Elsinore, Grace Passô fue reconocida como mejor actriz por A Professora de Francês y Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg, obtuvo el galardón al mejor guion.

En las competencias latinoamericana y argentina, El Pez que Fuma, de Luis Fernández, fue elegido mejor largometraje latinoamericano, mientras que Cebar, frenar, llorar, de Gerardo Tassan, se impuso como mejor película argentina. Gustavo Postiglione recibió el reconocimiento a la mejor dirección argentina por Chejov en Rosario.

Entre los cortometrajes, los ganadores fueron Dernier Printemps, de Mathilde Bédouet, en la categoría internacional; Faces, de Andrés Molano, en la latinoamericana; y Teatro in Inglish, de Marina Ilari, en la argentina. Por su parte, El Tormento, de Mariano Cócolo, obtuvo el premio al mejor trabajo en proceso, mientras que “Elsinore”, de Simon Stone, recibió el Premio del Público.

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Las menciones especiales del jurado distinguieron a Marietta Subong por 2 Valid Ids; PLEASE, de Anna Mantzaris; Narciso, de Marcelo Martinessi; Paulina García por Amor es el monstruo; Carrinho, de Oriol Barberá; Natalia Santiago por Todavía no es Mañana; El agua nunca es mala, de Victoria Meza; y Cotillón París, de Adriano Salgado.

En cuanto a los premios independientes, SIGNIS reconoció a Children Untold, de Miwa Nishikawa; ACCA distinguió a Cebar, frenar, llorar, de Gerardo Tassan, y otorgó una mención especial a Fuego amigo, de Alejandro Magnone. RECAM premió a Surcromía, de Luis Paris, que también compartió el galardón del Fondo Nacional de las Artes con Las esclavas, de Andrés H. Denegri.

Además, FIPRESCI eligió a A Professora de Francês, de Ricardo Alves Jr., mientras que el premio La Mujer y el Cine fue para Perfume, de Lucía Ruiz y Andrea Testa.

Los premios de patrocinadores también reconocieron a distintas producciones. Cinecolor y El Cono del Silencio distinguieron a El Tormento, de Mariano Cócolo, mientras que Alta Definición premió a El Pez que Fuma, de Luis Fernández.

Por su parte, Banco Galicia entregó $10.500.000 a El Pez que Fuma como mejor largometraje latinoamericano y la misma suma a Cebar, frenar, llorar como mejor película argentina. También otorgó $8.400.000 a El Tormento en la categoría En Tránsito y $2.800.000 a cada uno de los cortometrajes Dernier Printemps y Teatro in Inglish.

Los Premios Astor Piazzolla a la Trayectoria fueron otorgados a Emilio Kauderer, Natalia Oreiro y Alejandro Agresti, en reconocimiento a sus aportes a la cinematografía.

El presidente del INCAA, Carlos Pirovano, destacó el protagonismo de las nuevas generaciones y sostuvo que el encuentro permitió vincular la trayectoria de figuras consagradas con el talento de los realizadores emergentes.

Por su parte, el titular del EMTURyC, Diego Juarez, calificó la edición como un éxito y remarcó el movimiento turístico y económico generado en Mar del Plata. “Apostar al festival es apostar a la cultura, al turismo, al trabajo y al crecimiento de Mar del Plata”, expresó.

De esta manera, el Festival Internacional de Cine cerró una nueva edición con una importante respuesta del público, una amplia representación internacional y el objetivo de seguir consolidando a Mar del Plata como uno de los principales escenarios cinematográficos de América Latina.