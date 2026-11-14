La comedia Atame a la estufa, protagonizada por Gladys Florimonte junto a un elenco de reconocidas figuras, estrenará el 2 de enero a las 21:30 en el Teatro Santa Fe (Santa Fe 1854). En la previa del debut, los integrantes del espectáculo participaron de una sesión fotográfica y posaron juntos para la imagen oficial de la marquesina.

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Además de Florimonte, la obra cuenta con las actuaciones de Alejandro Müller, Cristian Sancho, Matías Santoianni, Celeste Muriega, Hernán Figueroa y Tamara Bella.

Escrita por Raffy Shart, la historia gira en torno a Jorge, quien atraviesa un difícil momento personal después de separarse de su mujer y siente que lo ha perdido todo.

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Con la intención de levantarle el ánimo, su amigo Rogelio decide organizarle una noche especial. Sin embargo, una confusión durante la contratación desencadena una serie de situaciones inesperadas: en lugar de lo previsto, llegan Belén, una trabajadora sexual todoterreno, y Kahterina, una dominatriz extrema. A partir de ese momento, los enredos se multiplican con la llegada de Blas, quien aparece por una equivocación, y la inesperada intervención de Hugo, el cura.

La producción está a cargo de Aldo Funes, con dirección de Natacha Córdoba y asistencia de dirección de Silvana Espada.

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Luego de su estreno, Atame a la estufa ofrecerá funciones de martes a domingo, siempre a las 21:30.

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