Este jueves 12 de noviembre se celebra el Día del Blues Argentino, una fecha que recuerda el debut de Manal en el Teatro Apolo de Buenos Aires, en 1968. En este marco, Claudio Gabis, reconocido guitarrista y compositor argentino, visitó los estudios de Radio Mitre Mar del Plata, donde conversó con Marcelo Gobello sobre los inicios de la agrupación que ayudó a transformar la historia de la música nacional.

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Gabis fue uno de los fundadores de Manal, junto a Javier Martínez y Alejandro Medina, un trío considerado pionero del blues y el rock cantado en castellano. Su estilo combinó influencias del jazz, el blues, el tango y el candombe, dando lugar a una identidad musical propia que marcó a generaciones de artistas.

Durante la entrevista, el músico recordó aquella primera presentación de 1968, que también significó el comienzo de su carrera profesional. “Estábamos totalmente claros acerca de lo que estábamos intentando. Podíamos no estar seguros de cuáles iban a ser los resultados, pero sí lo estábamos respecto al proyecto que teníamos”, expresó.

Además, destacó el papel fundamental de Javier Martínez en la construcción de ese sonido. “Fue un mérito extraordinario del talento de Javier Martínez, que supo adaptar la fonética de un género que venía del inglés a nuestra lengua y hacer unas letras extraordinarias”, señaló.

Gabis explicó que Manal nunca buscó imitar a los músicos estadounidenses, sino desarrollar una propuesta auténtica a partir de sus propias influencias. “Nosotros siempre supimos que éramos producto de Buenos Aires y de la Argentina, y lo que hicimos fue dejar salir espontáneamente todas las influencias que teníamos sin ningún tipo de prejuicio”, sostuvo.

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El guitarrista también repasó la creación de Avellaneda Blues, una de las canciones más representativas del grupo. Según contó, la inspiración surgió durante una caminata por las vías ferroviarias de Avellaneda, donde elaboró una primera base musical y un bosquejo de la letra que posteriormente completó junto a Martínez.

Asimismo, recordó las tensiones que comenzaron a aparecer durante la grabación del segundo álbum de la banda, El León. “Me cuesta mucho escuchar El León porque recuerdo cómo estábamos entre nosotros y lo que vivíamos”, confesó, al señalar las diferencias que atravesaba el grupo en aquella etapa.

En una jornada especial para la historia de la música argentina, Gabis reivindicó el legado de Manal y la importancia de construir un lenguaje musical propio. “Dejábamos salir las influencias que teníamos y lo hacíamos con naturalidad, sabiendo además que ese era el camino, la autenticidad y la originalidad”, concluyó.

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La entrevista completa se podrá escuchar el próximo domingo 15 de noviembre a las 22 horas en el programa Rock Show por Radio Mitre Mar del Plata.