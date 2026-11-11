Una nueva jornada del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata nos ofrece una serie de proyecciones a tener en cuenta. Desde El Marplatense sugerimos buenas opciones como las nacionales Cebar, frenar, llorar e Hijo mayor, el clásico Katyn, la premiada Woman unknow o el documental Enlorquecido.

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Una buena opción para hoy puede ser a las 17:00 en el Aldrey 4 la nacional Cebar, frenar, llorar de Gerardo Tassan. En esta historia ambientada en un pueblo costero, un viudo no sigue las normas adecuadas del duelo, y levanta sospechas en el resto de la comunidad respecto de si mató o no mató a su mujer.

A las 20:00 en el Ambassador 2 se proyectará Hijo mayor de Cecilia Kang, una historia que indaga en la cultura asiática a partir de una familia coreana decidida a buscar nuevas posibilidades en Argentina, en una historia que va del presente al pasado para encontrar lazos entre diferentes generaciones.

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Una de las mejores posibilidades que ofrecen los festivales de cine, es la de recuperar películas clásicas que no se vieron en la pantalla grande. Es el caso de Katyn de Andrzej Wajda, uno de los films más icónicos de la carrera del gran realizador polaco, que es homenajeado en esta edición. Se verá a las 22:00 en el Teatro Colón en función gratuita.

En el caso de Woman unknown de May el-Toukhy se trata de una de la grandes ganadoras del año en festivales: se verá a las 22:00 en la Sala Piazzolla. La protagonista es una ama de llaves que organizar una centra de compromiso para su jeve, aunque finalmente durante los preparativos de este evento surgirán cuestiones que arrastraba desde el pasado.

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Además de La bola negra, en este festival los fanáticos de Lorca pueden ver también el documental Enlorquecido: solo el misterio nos hace vivir de Miguel Poveda y Manu Huelva. Una película que va sobre los pasos del emblemático poeta, de su figura oculta o vedada, y de los lazos con la historia y la sociedad española. Se proyectará a las 23:50 en el Aldrey 3.

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