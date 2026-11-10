Pancho Figueroa llegó a una escuela primaria de Mar del Plata invitado por una maestra que trabajaba con sus alumnos sobre Los Chalchaleros. Cuando empezó a cantar, los chicos lo acompañaron. La escena lo sorprendió y, al recordarla en La Cuarta Pared, puso el acento en la difusión del folclore para que ese repertorio llegue a otras generaciones. ¿Qué sintió al escucharlos? “Qué belleza. No te puedo explicar lo que fue. Qué belleza. Qué belleza. Yo me llevé una sorpresa.”

Ads

Figueroa pasó 38 años en Los Chalchaleros y otros 22 como solista. Tras seis décadas de viajes, decidió despedirse de los escenarios en Villa Victoria, donde cantó para un grupo de amigos. En la entrevista explicó que estaba cansado de armar valijas y salir a la ruta. Cantar, dijo, sigue siendo su manera de transmitir lo que siente. ¿Qué lo llevó a despedirse de los escenarios? “No tenía más ganas de hacer una valija, no tenía más ganas de agarrar la guitarra y andar por ahí a las noches arriesgando la vida por los caminos del mundo.”

También recordó cómo se construía el sonido del conjunto. Cuando le tocó asumir los arreglos tras la muerte de Ernesto Cabeza, buscó conservar la manera de cantar de Los Chalchaleros. Al final de la charla, entre las canciones que eligió para acercarse al grupo, mencionó Zamba correntina, la primera que les escuchó, y Zamba del chalchalero.

Un traje que volvió a Resistencia

Ads

El traje de gaucho que lo acompañó durante su carrera quedó en el Fogón de los Arrieros, en Resistencia. Figueroa contó que frecuentaba ese espacio desde adolescente y que allí compartió música, teatro y amistad. Su regreso inspiró La piel de mi canto, la zamba que Alejandro Placé escribió para la entrega del traje. ¿Por qué eligió ese lugar para dejar el traje? “Siempre estuvimos compartiendo música, compartiendo amistad, porque el Fogón es un hervidero de amigos.”

Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro. En la historia que contó Figueroa, esa tradición pasó del poncho y la guitarra a un aula marplatense, donde una maestra acercó el repertorio de Los Chalchaleros a sus alumnos y ellos terminaron cantándolo junto a uno de sus protagonistas.

Podés ver la entrevista completa en el canal de El Marplatense. https://www.youtube.com/live/FCMQS-bX1Uo?si=8NRAaYc4NG2cvRSy

Ads