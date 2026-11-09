En el marco del feriado en la ciudad, el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ofrece propuestas para todos los gustos, desde clásicos como Un lugar en el mundo hasta películas provocadoras como Truly naked y La bola negra. También se destacan Ink, de Danny Boyle, y Perfume, centrada en la figura de María Gabriela Epumer.

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A las 14:30 en el Ambassador 2 se puede arrancar la jornada con una retrospectiva, nada más y nada menos que Un lugar en el mundo de Adolfo Aristarain, una de las mejores películas argentinas de la post-dictadura, un relato político y de fuerte identidad nacional, que sobresale especialmente por el talento del director para imbricar estos temas sin perder nunca el sentido narrativo.

Otra película de esta tarde, a las 14:50 en el Aldrey 3, es Truly naked, film en competencia dirigido por Muriel d’Ansembourg que sigue a un joven y su padre, productor de cine porno. Una mudanza, genera cambios en la vida del joven, y la necesidad de ocultar hacia los demás ese mundo que habita. Un drama que se potencia por algunas imágenes fuertes, que naturalizan lo que para muchos puede ser un tabú.

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Ink es la nueva película de Danny Boyle y también compite por el Astor de Oro. Es una película sobre el periodismo, sobre la ética y los asuntos morales que rodean a esa profesión. Cuenta el surgimiento del medio británico The Sun hacia fines de los 60’s, una aparición rupturista que quebró varias reglas no escritas, pero siempre sugeridas. Director inquieto, Boyle cuenta esta historia con su vértigo habitual.

Uno de los platos fuertes de este festival es Perfume, una película de María Gabriel Epumer. Figura importante de la música y el rock nacional, Epumer fue reconocida como guitarrista de Charly García, pero su vida es mucho más que eso. Este documental de Lucía S. Ruiz y Andrea Testa la recorre a partir de imágenes de archivo, imágenes personales que revelan y definen una identidad de una potencia que emociones. Se verá a las 19:10 en el Aldrey 4.

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Otro título fuerte de este lunes es La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, reconocidos directores españoles identificados como Los Javis. Con una obra que los ha distinguido, siempre en los límites de la provocación, aquí construyen el que sea tal vez desde lo temático su film más ambicioso. Se verá a las 18:30 en la Sala Piazzolla.

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