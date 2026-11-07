La tercera jornada del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata propone una variada programación que incluye películas premiadas en distintos festivales, como Rose y Josephine, el documental sobre discapacidad El agonista, la acción y el terror de Ghost in the cell y una nueva aventura animada de la oveja Shaun.

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A las 17:10 en la Sala Piazzolla, hay un plan familiar que no falla: la nueva película de los estudios Aardman, Shaun el cordero: El monstruo de Mossy Bottom. En esta nueva aventura de uno de los personajes icónicos de la compañía, los directores Steve Cox y Matthew Walker cruzan guiños al cine de terror clásico para contar cómo un tónico capilar tóxico desencadena una serie de desastres. Lo mejor, la calidad técnica de siempre y el sentido del humor; lo más interesante, la ausencia de moraleja. Es diversión en estado puro.

Para la tarde, a las 19:10 en el Aldrey 4 se proyectará El agonista, un documental de Sebastián Manusovich y Pablo Pintor que aborda la temática de la discapacidad desde otro lugar, mucho más irreverente. El protagonista, Sebastián, también es uno de los directores, nació espástico y desde ese lugar permite mostrar(se) de una forma que tal vez otra mirada no se hubiera animado. Un film que es la extensión del sentido del humor de su protagonista, a la vez que uno que niega las formas tradicionales en que el cine ha abordado de la discapacidad.

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Con mucha más gravedad nos podemos acercar a las 18:00 al Ambassador 1 donde se proyectará Rose de Markus Schleinzer, protagonizada por una de las actrices del momento: Sandra Hüller. En este film premiado, la actriz interpreta a una mujer que a comienzos del Siglo XVII decidió cambiar su identidad de género y hacerse pasar por hombre para poder obtener derechos que le estaban vedados en aquel entonces. Una drama que va a acompañado de un interesante trabajo visual.

A las 20:00 se puede cambiar de sala en el mismo complejo, dirigirse al Ambassador 2 y ver Josephine, película reconocida en el Festival de Sundance, dirigida por Beth de Araújo y protagonizada por Channing Tatum. Es un drama que aborda el tema de la niñez desde una perspectiva diferente, y que se para fundamentalmente en el vínculo de los padres y los hijos.

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Para cerrar el día se puede ir a las 23:50 al Aldrey 3 para ver Ghost in the cell de Joko Anwar, que es una de esas películas de género que andan transitando los festivales. Aquí todo está ambientado en una prisión de alta seguridad, donde a las habituales peleas entre bandas se le suma una presencia invisible que anda eliminando gente. Mezcla de géneros y mucha sangre.

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