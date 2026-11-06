Mar del Plata tendrá un fin de semana largo con una amplia agenda de espectáculos, actividades culturales y propuestas deportivas entre el sábado 7 y el martes 10, con Abel Pintos como uno de los principales protagonistas, gracias a las dos presentaciones de su Buenaventura Tour en el Teatro Tronador. La programación coincidirá con el feriado nacional del lunes, dispuesto por la visita oficial del Papa León XIV a la Argentina, y posicionará a la ciudad entre los destinos con mayor oferta de entretenimiento del país.

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Abel Pintos se presentará mañana y el domingo en el Teatro Tronador, con dos funciones que forman parte de su gira Buenaventura Tour. Su presencia será uno de los puntos destacados de una cartelera musical que también contará con figuras como Sergio Dalma, Álex Ubago, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, además de Los Cafres.

La actividad cultural tendrá como uno de sus principales atractivos el 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que ofrece 150 películas hasta el 15 de noviembre. Entre las propuestas complementarias, el Teatro Colón mantendrá funciones diarias de cine nacional e internacional.

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Por su parte, Villa Victoria (Matheu 1851) desarrollará su ciclo de cine al aire libre a las 20:00, con retiro previo de entradas gratuitas en el Centro de Información Turística. También se destacan las actividades del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, que albergó la charla-taller Entre plumas y pinceles.

La agenda musical y de espectáculos tendrá propuestas para distintos públicos. El sábado, Baglietto y Vitale presentarán Bodas de Coral en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany, mientras que Los Cafres actuarán en Brewhouse Puerto y Paren la Mano Circus llegará al Polideportivo Islas Malvinas. Ese mismo día se realizará la XIII Fiesta Pericón frente al Mar, en la zona de avenida Libertad y Plaza España.

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El domingo será el turno de Alex Ubago, en Arena Mar del Plata, y Topa, en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany. Además, habrá propuestas gastronómicas y recreativas como Mardel Burger y Medieval Fest, en Casa del Mar. El lunes, Sergio Dalma se presentará en Arena Mar del Plata.

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En el plano deportivo, el domingo se disputará el Medio Maratón de Mar del Plata, con la prueba principal de 21 kilómetros y las modalidades integrativas de 10 y 5 kilómetros. El circuito tendrá su punto de partida y llegada en el sector costero de Playa Grande.

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