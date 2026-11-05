Flor Bertotti llegará a Mar del Plata el próximo 22 de enero para despedir su espectáculo musical Otra vuelta, con una presentación en el Polideportivo Islas Malvinas. El anuncio marca el cierre de una exitosa gira internacional que recorrió distintos países y convocó a miles de espectadores.

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La artista confirmó la noticia mediante un video que despertó la expectativa de sus seguidores y anticipó el último capítulo de un recorrido musical que se convirtió en un fenómeno entre distintas generaciones.

El espectáculo se caracteriza por un repertorio de canciones reconocidas por el público, una puesta en escena dinámica, múltiples cambios de vestuario y una propuesta que combina música, energía y emoción.

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La gira llevó a Bertotti por México, España, Ecuador, Bolivia, Italia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, El Salvador, República Dominicana, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, entre otros destinos.

En Argentina, uno de los hitos más importantes fue el récord de 12 funciones agotadas en el Movistar Arena de Buenos Aires, con localidades que se vendieron en pocos minutos. También se presentó en el Estadio Uno de La Plata y realizó ocho funciones con entradas agotadas en el Teatro Gran Rex durante agosto y septiembre.

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El recorrido nacional incluyó, además, tres presentaciones en Córdoba, dos en Rosario y shows en Mendoza, Tucumán y Neuquén. En Rosario actuó en el Metropolitano, mientras que en Mendoza se presentó en el Arena Maipú. También llegó al Club Central Córdoba de Tucumán y al Estadio Ruca Che de Neuquén.

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La despedida en Mar del Plata tendrá un significado especial para la artista, que destacó la importancia de cerrar esta etapa en Argentina, luego de compartir el espectáculo con públicos de distintos países.

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