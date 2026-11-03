El repertorio de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tendrá una noche especial en Mar del Plata. Este sábado 7 de noviembre, a las 21, Mala Sangre, banda marplatense tributo al histórico grupo, subirá al escenario de Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650, para interpretar de principio a fin el disco “Un baión para el ojo idiota”.

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La propuesta estará dividida en dos partes. Primero, el grupo recorrerá las canciones del álbum y, después de una pausa de treinta minutos, regresará con una selección de clásicos de distintas etapas de la banda liderada por el Indio Solari y Skay Beilinson.

El encuentro invita a compartir una noche atravesada por el universo ricotero, con un repertorio que reúne a seguidores de distintas generaciones.

Además, con su entrada, los asistentes participarán del sorteo de un vinilo de Los Redondos.

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Los tickets tendrán un valor de $6.000 y podrán adquirirse exclusivamente en puerta, por orden de llegada.

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