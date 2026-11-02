El Príncipe Idiota llega a Mar del Plata para presentar “Carisma Secreto”, el nuevo disco del proyecto solista de Mariano Di Cesare. El encuentro será el domingo 8 de noviembre, a las 20, en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.

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Después de seis años dedicados a la publicación de sencillos, el músico vuelve al formato de álbum con su tercer trabajo de larga duración. Las canciones proponen un recorrido entre las raíces rockeras, la sensibilidad del folk y las atmósferas cinematográficas, con espacio para las texturas electrónicas.

El material comenzó a tomar forma durante un retiro de diez días en una cabaña del Tigre. Allí, Di Cesare trabajó en la composición y el desarrollo de los temas junto a Cruz, Juan Pablo Di Cesare y Andyno Plex. La producción quedó en manos de Cruz y del propio Mariano.

Entre las participaciones se destacan Devendra Banhart y Lucas Martí, dos artistas vinculados con las influencias musicales del proyecto. Sus aportes se suman a un repertorio que combina composiciones delicadas con profundidad melódica y elementos del post-grunge.

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Un camino solista que comenzó en 2015

Mariano Di Cesare creó El Príncipe Idiota en 2015 como un espacio para explorar otras posibilidades dentro de la canción. Desde entonces, desarrolló una identidad que cruza el indie folk, el rock y los climas propios de las bandas sonoras.

Con esta propuesta se presentó en Argentina, México, Guatemala, Perú, Chile, Uruguay, Colombia y España, tanto en formato solista como acompañado por una banda. En su recorrido también compartió escenario con Yo La Tengo, Devendra Banhart y Mac DeMarco.

En paralelo, continúa al frente de Mi Amigo Invencible, el grupo que fundó en 2007 y con el que trabaja en la producción de su décimo álbum, de cara a los veinte años de trayectoria que cumplirá en 2027.

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La fecha en Club TRI será una oportunidad para conocer en vivo las canciones de “Carisma Secreto”. Las entradas están disponibles a través de Articket.