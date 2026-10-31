Familiares y amigos de Fernando “Coco” Shedden, quien durante décadas acompañó a Moria Casán como chofer, se reunieron en Miramar para darle el último adiós. La despedida estuvo marcada por la emoción, los recuerdos de su vida junto a la reconocida artista y una voluntad que había expresado en reiteradas oportunidades.

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La ceremonia se realizó en un crematorio privado de la ciudad balnearia, debido a que el servicio de Mar del Plata, donde residía Shedden, se encuentra fuera de funcionamiento por desperfectos técnicos.

Así lo explicó Galo Sotto, asistente personal de Moria Casán, quien participó del encuentro y brindó detalles sobre los últimos días del hombre de 55 años.

Durante el homenaje, los presentes encendieron una vela en su memoria y compartieron palabras de despedida. El gesto buscó acompañar simbólicamente el proceso de cremación y recordar a quien había formado parte de sus vidas durante muchos años.

Sin embargo, uno de los momentos más significativos estuvo relacionado con el destino que Shedden deseaba para sus restos. Según contó Sotto, durante las temporadas teatrales que compartía con la diva en la Costa Atlántica, Coco solía manifestar que quería ser cremado y que sus cenizas terminaran en el mar.

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Miramar también tenía un significado especial en su historia personal. Allí había transitado un tratamiento de recuperación por sus problemas de adicción durante los últimos cuatro años, acompañado por un equipo especializado.

De acuerdo con el testimonio de su entorno, había logrado sostener su recuperación y recientemente había recuperado la libertad, después de atravesar dificultades judiciales relacionadas con su consumo problemático de sustancias.

Sandra, responsable del centro donde realizó el tratamiento, fue una de las personas que colaboró con la organización de la despedida y los trámites funerarios.

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El establecimiento trabaja con un modelo de justicia penal terapéutica, orientado a brindar asistencia a personas que enfrentaron conflictos con la ley vinculados al consumo de drogas.

Por otra parte, Galo Sotto recordó que Shedden había conseguido recomponer su relación con Moria Casán poco antes de morir, luego de un prolongado distanciamiento.

El acercamiento se produjo en el contexto del estreno de una serie inspirada en la vida de la conductora. Ambos retomaron el contacto, intercambiaron mensajes y pudieron conversar después de varios años de diferencias.

La noticia del fallecimiento había sido comunicada a Moria durante la emisión en vivo de su programa La Mañana con Moria, por El Trece. Visiblemente afectada, la artista interrumpió el ciclo para recordar a quien la acompañó durante una parte importante de su trayectoria.

Entre lágrimas, habló de los buenos momentos compartidos, reconoció las dificultades que atravesaron y expresó su cariño por el hombre que había sido una figura cercana tanto en su vida profesional como personal.

En tanto, Sotto destacó el papel que Coco había tenido en la construcción de vínculos entre las personas que lo acompañaron hasta el final. Incluso recordó que fue gracias a él que conoció a la propia Moria.

La despedida en Miramar cerró una etapa marcada por una extensa relación con el mundo del espectáculo, dificultades personales y un proceso de recuperación que, según sus allegados, le había permitido proyectar una nueva vida.

Ahora, sus seres queridos buscan cumplir aquella voluntad que tantas veces había expresado durante sus viajes a la costa: que sus cenizas descansen en el mar.

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