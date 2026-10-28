Estudiantes de la Escuela de Oficios Teatrales (EDOT), con sede en Mar del Plata en el Teatro Tronador BNA, visitaron ayer el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, conocido como Villa Mitre, en una actividad que se realizó por iniciativa de la cátedra de Patrimonio y Políticas de Conservación, a cargo de las profesoras Cristina Quiroga y Analía Yaker.

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Durante el recorrido, los estudiantes conocieron el funcionamiento del museo, su dinámica de trabajo y las tareas de conservación, protección y difusión de sus colecciones y archivos, que reúnen documentos y materiales vinculados con la historia y la evolución de Mar del Plata.

La visita también permitió acercarse al trabajo cotidiano del equipo de Villa Mitre, cuya labor es fundamental para preservar el patrimonio histórico local y facilitar el acceso de la comunidad a sus colecciones y documentos.

Formación técnica y patrimonio cultural

La sede marplatense de la Escuela de Oficios Teatrales funciona en el Teatro Tronador BNA, en el marco de una iniciativa articulada con el Complejo Teatral de Buenos Aires y el Teatro San Martín, con respaldo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta ofrece una formación de tres años, con un ciclo básico inicial y dos años de especialización.

La carrera cuenta con tres orientaciones: Escenografía y Mecánica Escénica (EME), Multimedia Escénica (MUL) y Vestuario y Caracterización (VECA), vinculadas con distintas áreas técnicas de la producción teatral.

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En este contexto, el recorrido por Villa Mitre permitió vincular la formación en los oficios teatrales con las prácticas de conservación y difusión del patrimonio cultural. La experiencia también puso en valor el trabajo especializado que se realiza en el museo para resguardar la memoria histórica de la ciudad.

La actividad destacó, además, el compromiso del personal de la institución y la importancia del intercambio entre espacios educativos y culturales para contribuir a la preservación y transmisión del patrimonio marplatense a las nuevas generaciones.

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