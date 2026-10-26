Mar del Plata recibirá este sábado 31 de octubre dos encuentros dedicados a la literatura y la cultura coreana, organizados por la editorial Hwarang. Las actividades estarán a cargo de su editor y traductor, Nicolás Braessas, quien abordará las particularidades del idioma y el recorrido histórico de una tradición literaria que ganó presencia en Argentina durante los últimos años.

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La primera propuesta, titulada “¡Pali Pali! Palabras intraducibles de la lengua coreana”, se desarrollará a las 14 en la Feria del Libro de Mar del Plata. El encuentro invitará a descubrir expresiones del idioma coreano que no tienen una traducción exacta al español y cómo esas palabras reflejan distintas formas de comprender las experiencias humanas.

Más tarde, a las 18, la librería El Gran Pez será escenario de “Mapas de la literatura coreana. Un itinerario de lecturas”, una actividad que permitirá conocer las principales corrientes, autores y obras de una tradición literaria milenaria.

Durante la charla también se analizará el crecimiento de la literatura coreana en el mercado editorial argentino y los desafíos que implica su traducción y circulación internacional. En ese sentido, se abordarán las decisiones editoriales sobre qué obras llegan a otros países y cuáles quedan fuera de ese circuito.

Ambos encuentros estarán a cargo de Nicolás Braessas, traductor y editor de Hwarang Editorial, un sello especializado en la publicación y difusión de literatura coreana.

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Las propuestas serán abiertas al público y ofrecerán una oportunidad para acercarse a una cultura literaria que ha despertado un creciente interés entre los lectores argentinos.