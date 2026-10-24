La 21ª Feria del Libro de Mar del Plata Puerto de Lectura continuará hoy con una programación que incluirá presentaciones de libros, charlas, debates históricos, una transmisión radial en vivo y una jam de improvisación literaria. Las actividades se desarrollarán de 14:00 a 20:00 en el Centro Cultural Estación Terminal Sur (Sarmiento 2685), con entrada libre y gratuita.

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La propuesta se distribuirá entre las salas Victoria y Alfonsina, con actividades para distintos públicos y temáticas que abarcan la literatura, la fotografía, la historia, la educación, los juegos y los procesos de edición.

La Feria del Libro Puerto de Lectura continuará hasta el 1 de noviembre. Durante sus diez jornadas, ofrecerá presentaciones editoriales, talleres, encuentros con escritores y propuestas para acercar la lectura a públicos de distintas edades.

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La programación de la Feria del Libro para este sábado

14:00: palabras coreanas y poesía

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En la Sala Victoria se presentará Pali Pali: Palabras intraducibles de la lengua coreana, con la participación de Héctor Braessas y Esteban Prado.

En simultáneo, la Sala Alfonsina recibirá la antología Viajes en versos, coordinada por Esmeralda Longhi y organizada por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (SEPBA), filial Mar del Plata.

15:00: braille, fotografía y publicaciones regionales

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En la Sala Victoria, Lucía Gorricho presentará La historia de frutillas y el braille en las tapas, con la moderación de Paola Galano.

Por su parte, la Sala Alfonsina será escenario de la charla La región sudeste en sus libros, dedicada al catálogo 2025-2026 de Editorial Boh, a cargo de Mariana Boh. En ese mismo espacio se realizará una transmisión especial del programa radial ¡Faltaba más!, conducido por Raly Haurat y Noemí Lanzón, con micrófono abierto para la participación del público.

De 16:00 a 17:00: libros, fotografía, plantas nativas y robótica

La Sala Victoria reunirá una presentación colectiva de publicaciones vinculadas con distintas disciplinas. Participarán Julián Rodríguez, con libros de fotografía; Carito, con materiales sobre plantas nativas; Patricia, con una propuesta sobre robótica escolar; y Valentina, con juegos de historia.

La actividad incluirá sorteos, firma de ejemplares y degustación de kéfir.

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A las 16:00, la Sala Alfonsina albergará la presentación de la colección Les livres de Montfleuri. Se compartirán obras de Daniel Deybe (Mosaico), Alexander Vivas Misel (Barcelona) y Rodrigo Marcó del Pont (Dramaturgias desde y sobre el exilio en teatristas de dos generaciones). También se presentará El mundo de Allá, de Paula Ferrante, con la participación de Fabián O. Iriarte y Daniel Deybe.

17:00: los procesos de escritura y edición

La Sala Alfonsina ofrecerá la charla Escribir y publicar, coordinada por Mariana Mendietta y organizada por el Taller Teniente Dan. El encuentro estará dedicado a los aspectos artesanales y creativos de la edición.

A las 17:30, en la Sala Victoria, la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) presentará Apogeo y ocaso de regímenes militares en Argentina, con las disertaciones de Eduardo Pablo Jiménez, Walter Pelle y Francisco Olivo.

18:00: juegos, aprendizaje y literatura

En la Sala Alfonsina se desarrollará el panel Juegos, socializar y aprender, con Emiliano Aldegani, Hernán Murano, Yazmín Castro y Nicolás Martínez Sáez, integrantes del Grupo de Extensión Eturapelia.

Media hora después, a las 18:30, la Sala Victoria recibirá al escritor Federico Jeanmaire, quien presentará su obra La niña que leía sentada en el piso. La actividad estará moderada por Milena Bracciale Escalada y Mónica Bueno.

19:00: una jam literaria para cerrar la jornada

El cierre de la programación tendrá lugar en la Sala Alfonsina con La Prosa Mutante invade la Feria del Libro 2026, una propuesta participativa de lectura e improvisación literaria.

La actividad estará coordinada por Nicolás Alcetegaray, junto a Juan Miguel Idiazábal, Diego Pacetta y Camil Renée, y convocará al público a sumarse a una experiencia colectiva en torno a la palabra.