El documental marplatense Minero Hina Kawsakuni (Como un minero vivo yo) tendrá una presentación especial en su ciudad el próximo miércoles 28 de octubre, en coincidencia con el Día del Trabajador Minero en Argentina. La función se realizará en la Sala Nachman del Complejo Auditorium, ubicado en avenida Patricio Peralta Ramos 2280, con entrada libre y gratuita.

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La actividad comenzará a las 18.30 con una copa de vino de recepción. A las 19 se proyectará el mediometraje, de 28 minutos de duración, y al finalizar habrá una charla-debate con el público, en un espacio destinado a compartir las experiencias y reflexiones que propone la película.

Dirigida por el realizador marplatense Luciano E. Paciotti, la obra fue filmada en el interior de la mina Pailaviri, en el Cerro Rico de Potosí, Bolivia. A través de un recorrido por las profundidades del yacimiento, retrata las condiciones de trabajo, los rituales y las creencias de los mineros cooperativistas.

El relato está guiado por Carlos Ticona, quien trabaja en la minería desde los 14 años y actualmente se desempeña como jefe de sección. Su testimonio permite acercarse a la historia de quienes trabajan en la mina y a un universo en el que conviven la dignidad laboral, las tradiciones y los elementos sobrenaturales.

El documental tuvo su estreno en el festival Ethnografilm de París y luego se presentó en Madrid, Barcelona y Málaga. En el circuito nacional, participó del Festival Audiovisual de Mar del Plata (FAM) y de la Competencia Nacional de Cortometrajes del Festival Audiovisual Bariloche (FAB). Además, fue seleccionado para la Selección Oficial del Canadian Labour International Film Festival (CLIFF), con próxima presentación en Canadá.

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Paciotti es realizador audiovisual egresado del Instituto Superior Bristol y director de fotografía formado en el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA). Actualmente trabaja en la Dirección de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde participó en producciones como La memoria que habitamos, Retazos de historia obrera y Apenas habrá sombras. También cuenta con una nominación al Premio Estrella de Mar como Mejor Actor Marplatense por la obra teatral Haga algo, absurdo en tres actos.