El musical Hairspray se consagró como uno de los grandes protagonistas de la 35ª entrega de los Premios ACE al obtener seis estatuillas en la ceremonia realizada en el Teatro El Nacional de Buenos Aires. Tras este reconocimiento a su producción artística, el espectáculo llegará a Mar del Plata para realizar la temporada de verano en el Teatro Tronador BNA.

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La obra, encabezada y dirigida por Fernando Dente, recibió distinciones en las categorías de Mejor Musical, Producción, Dirección, Revelación, Sonido y Coreografía. Los seis galardones consolidaron su presencia entre las producciones destacadas de la cartelera teatral porteña.

El reconocimiento llega antes de su desembarco en la ciudad, donde formará parte de la programación estival del Teatro Tronador BNA. La llegada del espectáculo se suma a las propuestas que integrarán la oferta teatral de Mar del Plata durante la próxima temporada.

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La ceremonia de los Premios ACE también tuvo como protagonista a Ingrid Pelicori, quien recibió el ACE de Oro. Además, durante la gala se rindió homenaje a Moria Casán y Soledad Silveyra, figuras destacadas de la escena argentina.

Con seis estatuillas obtenidas en una de las principales premiaciones del teatro nacional, Hairspray llegará a Mar del Plata con el respaldo de los reconocimientos recibidos en Buenos Aires y con Fernando Dente al frente de la producción.

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