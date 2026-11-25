La música de Queen vuelve a sonar en vivo en Mar del Plata de la mano de Master Stroke, que regresa a la ciudad este viernes 27 con un espectáculo que revive la magia, la energía y los grandes himnos de una de las bandas más legendarias de la historia del rock. La presentación tendrá lugar en Abbey Road (Juan B Justo 620), con apertura de puertas a las 21:00.

Ads

Con la interpretación vocal de Emanuel Caradoso, reconocida por el propio Brian May, Master Stroke propone una experiencia en vivo que combina rock, emoción y fidelidad a la esencia musical de Queen, en un recorrido por el legado de una banda que continúa atravesando generaciones.

A lo largo de más de dos horas, el espectáculo invita a reencontrarse con la fuerza, la identidad y la emoción de la música de Queen, en una propuesta que busca recrear la experiencia de disfrutar sus canciones en vivo.

Puede interesarte

Con más de una década de trayectoria, Master Stroke se ha consolidado como uno de los tributos destacados de la región, reconocido por su sonido, su puesta escénica y la conexión que logra con el público en cada presentación.

La banda está integrada por Emanuel Caradoso (voz principal), Brian Moura (guitarra y coros), Manuel Oliveira (bajo y coros), Agustín Albertini (batería y coros) y Dante Domínguez (teclados).

Ads

Ads