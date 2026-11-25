Mar del Plata recibirá una propuesta musical dedicada a mantener viva la obra de Palo Pandolfo, uno de los artistas más singulares del rock argentino. Bajo el nombre de “Intuición – Cantamos Palo Pandolfo”, músicos que acompañaron al cantante y compositor ofrecerán un espectáculo que recorrerá sus canciones, su poesía y su universo creativo.

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La presentación será el sábado 28 de noviembre, a las 21, en Próspero Casa Cultural, ubicado en Diagonal Alberdi Norte 2599, esquina Córdoba. El espacio será escenario de un encuentro que buscará recuperar la esencia de su música a través de las voces y los instrumentos de quienes compartieron con él distintos momentos de su recorrido artístico.

Fundador de Don Cornelio y la Zona y Los Visitantes, además de desarrollar una extensa carrera solista, Pandolfo construyó una identidad musical propia en la que confluyeron el rock, el tango, el folklore, la poesía y la experimentación. Su libertad creativa y su búsqueda permanente dejaron una marca profunda en la música popular argentina.

La propuesta se presenta como algo más que un tributo: será una oportunidad para reencontrarse con sus canciones desde la interpretación de músicos que formaron parte de su camino, en una celebración colectiva de su sensibilidad, su legado y su manera de entender el arte.

En la intimidad de Próspero Casa Cultural, el espectáculo invita a compartir la emoción, la memoria y la vigencia de un repertorio que continúa atravesando generaciones. Una noche para recordar, emocionarse y volver a cantar a Palo Pandolfo.

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Las entradas anticipadas pueden conseguirse a través de WhatsApp al 223 512-3580.

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