Tango Furia se prepara para despedir un año de grandes logros y reconocimientos. El espectáculo tendrá lugar el viernes 27 de noviembre, a las 21:00, y contará con sus 30 bailarines en escena, en lo que será la última función de la compañía antes del inicio de la temporada de verano.

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La propuesta reunirá toda la fuerza del tango, el virtuosismo de la danza y una puesta escénica de gran despliegue. Durante la función, el público podrá disfrutar de más de quince cambios de vestuario, coreografías grupales y solos de parejas. Además, habrá una participación especial de Anastasia Romanova, quien se presentará como cantante en vivo.

Bajo la dirección y coreografía de Emmanuel Marín, Tango Furia desarrolla una identidad artística que combina las raíces del tango con una estética contemporánea. La técnica clásica, la teatralidad y la exploración de nuevos lenguajes escénicos forman parte de una propuesta que busca renovar la manera de acercarse al género sin perder su esencia.

La compañía, nacida en Mar del Plata y con más de 20 años de trayectoria, tuvo un 2026 marcado por importantes reconocimientos. Entre ellos, se destacan su gira internacional por Polonia y la obtención, por segunda vez, del premio Estrella de Mar al Mejor Espectáculo de Tango.

De esta manera, la función del 27 de noviembre será una oportunidad para disfrutar de Tango Furia en una versión especial, con todo su elenco sobre el escenario y en la antesala de una nueva temporada de verano.

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La última función del año será el viernes 27 de noviembre, a las 21:00, en Hipólito Yrigoyen 1665. Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, mientras que en puerta costarán $18.000. Jubilados y residentes podrán acceder a localidades por $15.000.

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