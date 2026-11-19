Gustavo Garzón debuta en Mar del Plata con Un hombre solo es demasiado para un hombre solo
La obra, protagonizada por Garzón y Victoria Baldomir y dirigida por Julia Morgado, tendrá su primera función marplatense el lunes 4 de enero de 2027 en el Teatro Tronador BNA.
Gustavo Garzón y Victoria Baldomir llegan al Teatro Tronador BNA con una obra sobre la soledad, el amor y la posibilidad de volver a empezar. Escrita por Garzón, la pieza sigue a Joaquín, un jubilado de 70 años que atraviesa una crisis y lleva tiempo sin poder escribir.
Entre sesiones de terapia y textos que quedan a medio terminar, Joaquín conoce a Laura en un taller literario. El vínculo que nace entre ellos, alimentado por mensajes que se vuelven imprescindibles, lo enfrenta a una decisión que le cuesta tomar: seguir con la vida que conoce o arriesgarse a cambiarla.
Elenco y dirección
Gustavo Garzón trabaja en televisión, cine y teatro desde 1978. Adaptó al teatro Uno nunca sabe, de Roberto Fontanarrosa, y escribió y dirigió la película Por un tiempo. Entre sus trabajos recientes figuran Monzón, Barra brava y La madre, junto a Cecilia Roth.
Victoria Baldomir es actriz, directora y docente. Recibió tres Premios ATINA y fue nominada a los María Guerrero como actriz y directora. Es cofundadora de la escuela de teatro Zelaschi Baldomir e interpreta a Laura en esta obra.
Julia Morgado es actriz, directora y cantante. Dirigió Frida, ¡Viva la Vida! y Posiblemente un fracaso.
Ficha técnica
En escena Gustavo Garzón y Victoria Baldomir
Dirección Julia Morgado
Dramaturgia Gustavo Garzón
Asistencia de dirección Lola Valdez
Vestuario y escenografía Sofía Davies
Diseño gráfico Nahuel Lamoglia
Fotografía Nacho Lunadei
Prensa Entre Líneas PR
Duración 60 minutos