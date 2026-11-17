El teatro marplatense tendrá una nueva oportunidad para disfrutar de “EGO”, el unipersonal de Bruno García que regresa a escena con una función especial y la participación de artistas invitados. La presentación será el sábado 21 de noviembre, a las 20:00, en San Luis 2061.

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En esta oportunidad, la propuesta sumará a Valeria Ferello en voz y a Rodrigo Frugoni en guitarra en vivo, quienes acompañarán una obra que combina teatro, música y una profunda reflexión sobre distintas problemáticas sociales.

Con dramaturgia de Bruno García y dirección general de Pato Correa, “EGO” propone un recorrido emocional e internacional que comienza en Buenos Aires, atraviesa Costa Rica, México y Japón, y finalmente regresa a la Argentina. A lo largo de ese viaje, la historia aborda los vínculos afectivos, los amores, las pérdidas y los desencuentros, poniendo especialmente el foco en el suicidio y los consumos problemáticos.

La obra construye una metáfora sobre el ego, entendido como una fuerza que se alimenta de distintas experiencias, crece y se transforma, pero que también puede lastimar y deteriorar el cuerpo que habita. En ese recorrido, una pregunta atraviesa toda la puesta y busca interpelar al espectador: ¿hay salida?

La dirección vocal está a cargo de Moira Alvarellos, mientras que el diseño de luces corresponde a Gustavo Martincic y Malena Arriaga. El vestuario fue realizado por Belén Rivero.

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Bailarín, coreógrafo, actor, docente y gestor cultural marplatense, Bruno García cuenta con una extensa trayectoria en las artes escénicas, tanto en el ámbito nacional como internacional, con experiencias en Chile, Brasil, Costa Rica, México y Japón.

Formado en una familia de artistas, también tuvo participación en televisión durante tres temporadas como coreógrafo del programa “Bailando por un Sueño”. En teatro, ideó y dirigió producciones como “Rock x4”, “Frank y Liza” y “Alma Negra”.

Como protagonista de “EGO”, obtuvo una nominación a los Premios Despertar por el Arte y el reconocimiento a Mejor Unipersonal. Además, es creador y curador del ciclo Mardel Danza. Su recorrido artístico fue distinguido con diversas nominaciones y premios, entre ellos los Estrella de Mar, Premio Enrique, Premios Hugo Federales y Premio Lobo de Mar.

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Para más información o reservar comunicarse al 223 5750234, o en Instagram a través de @EGOUNIPERSONAL.