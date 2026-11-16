Mar del Plata será la sede del IV Encuentro de Bandas y Orquestas del Sudeste este domingo 22, a partir de las 16:00hs en el Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili (Villa Mitre) ubicado en Lamadrid 3870. Con entrada libre y gratuita.

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Esta cuarta edición del evento contará con la participación de la Orquesta Municipal Infanto Juvenil de Mar del Plata, bajo la dirección de Claudio Corradini; la Orquesta Escuela de Batán, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del Plata, dirigida por Belén Benavente; y las orquestas Mar de Melodías y Sonidos del Mar, ambas del Partido de La Costa, bajo la dirección de Nerwin Naranjo.

La propuesta se encuentra enmarcada bajo la celebración por el Día de la Música, por esto se convocará a más de 200 niños, niñas y adolescentes, quienes compartirán escenario, experiencias y el resultado de meses de formación y trabajo musical.

Durante esta jornada, el público podrá disfrutar de los repertorios preparados por cada una de las agrupaciones, en una propuesta que busca poner en valor la educación musical, el acceso a la cultura y el desarrollo de espacios de formación artística para las infancias y juventudes.

Este encuentro destinado a la música se consolida año tras año como una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las orquestas escuela, promover el intercambio musical y celebrar el crecimiento de estos proyectos colectivos que transforman la vida de cientos de estudiantes.

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Por otro lado, cada 22 de noviembre se conmemora el Día de la Música, en homenaje a Santa Cecilia, reconocida históricamente como patrona de los músicos y de nuestra ciudad. Por este motivo, Mar del Plata será escenario de una celebración que reunirá a jóvenes intérpretes de distintas localidades para compartir el trabajo artístico y educativo que desarrollan durante todo el año.

En caso de que las condiciones climáticas no permitan realizar la actividad en Villa Mitre, el encuentro se trasladará al Polideportivo Municipal Las Heras, ubicado en av. Fortunato de la Plaza 8438.

Por último, se recomienda al público asistir con sillitas, reposeras o lonas para disfrutar cómodamente de la jornada. Una tarde para disfrutar de la música, acompañar a las nuevas generaciones de artistas y celebrar el trabajo de las orquestas infantiles y juveniles de la región.

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