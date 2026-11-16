La ciudad de Mar del Plata recibirá una nueva edición de ExpoSURF 2026, una exposición que busca mostrar el vínculo entre el mar, la creatividad y los oficios que forman parte de la cultura del surf, más allá de la práctica deportiva.

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Durante seis jornadas, los visitantes podrán recorrer muestras de tablas, obras artísticas y fotografías, además de participar en talleres, charlas y proyecciones audiovisuales. El objetivo es acercar al público los procesos de producción y las historias de quienes trabajan en esta actividad.

Bajo el concepto “El origen de la Forma”, la edición de este año también pondrá el foco en la reutilización de materiales y la transformación de estructuras utilizadas en exposiciones anteriores, destacando el trabajo colectivo y las nuevas formas de creación.

La iniciativa está destinada tanto a quienes forman parte del mundo del surf como a quienes desean conocer sus diferentes expresiones artísticas y culturales.

ExpoSURF 2026 se desarrollará del martes 17 al domingo 22 de noviembre, de 16 a 20, en el Centro Cultural Paseo Aldrey, con acceso gratuito para toda la comunidad.

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