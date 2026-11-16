ExpoSURF 2026 llega a Mar del Plata con arte, diseño y cultura del surf
Del 17 al 22 de noviembre, el Centro Cultural Paseo Aldrey será sede de una nueva edición del evento organizado por la asociación El Mar Nos Conecta. La propuesta reunirá a artistas, fotógrafos y fabricantes de tablas, con talleres, charlas y distintas actividades abiertas al público. La entrada será libre y gratuita.
La ciudad de Mar del Plata recibirá una nueva edición de ExpoSURF 2026, una exposición que busca mostrar el vínculo entre el mar, la creatividad y los oficios que forman parte de la cultura del surf, más allá de la práctica deportiva.
Durante seis jornadas, los visitantes podrán recorrer muestras de tablas, obras artísticas y fotografías, además de participar en talleres, charlas y proyecciones audiovisuales. El objetivo es acercar al público los procesos de producción y las historias de quienes trabajan en esta actividad.
Bajo el concepto “El origen de la Forma”, la edición de este año también pondrá el foco en la reutilización de materiales y la transformación de estructuras utilizadas en exposiciones anteriores, destacando el trabajo colectivo y las nuevas formas de creación.
La iniciativa está destinada tanto a quienes forman parte del mundo del surf como a quienes desean conocer sus diferentes expresiones artísticas y culturales.
ExpoSURF 2026 se desarrollará del martes 17 al domingo 22 de noviembre, de 16 a 20, en el Centro Cultural Paseo Aldrey, con acceso gratuito para toda la comunidad.