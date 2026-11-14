En el marco de la Competencia Argentina de Largometrajes del 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se vio el documental Detrás de la pasión de Michael Shusterman y Mason Bowles, film que muestra el detrás de escena de lo que fue la Copa del Mundo de la FIFA 2022 en Qatar y denuncia la explotación de trabajadores. Más allá del contexto festivalero, la película busca ser algo más que eso, ya que forma parte del trabajo de la Fundación para la Democracia, que como dice su directora, Marina Sala, aprovecha las herramientas del cine para potenciar su voz de denuncia.

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Además de directora de la Fundación, Sala es abogada, periodista, especialista en marketing e investigadora, y es coordinadora de la acción global Voy X la Paz. En diálogo con +Chanche por La100 Mar del Plata, reconoció la expectativa que le generó el paso del documental por el Festival de Cine, ya que fue el lugar del estreno, el punto de inicio de una carrera que esperan sea muy interesante para ampliar la voz de lo que señala.

“La Fundación tiene diversos ejes de trabajo. Uno de los más fuertes es la lucha contra todas las formas de explotación humana, eje del cual forma parte este proyecto en particular y en el que venimos trabajando hace más de diez años. Después hay otros ejes, como el ecocidio, por ejemplo: ahí trabajamos en todo lo que es vertederos a cielo abierto, como en Atacama o Kantamanto en Ghana, además de otros proyectos”, contó sobre las acciones que se llevan adelante desde la organización que coordina.

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-¿Cómo surgió la iniciativa de investigar la situación de los trabajadores migrantes en Qatar?

En realidad fue muy fortuito. Nosotros somos una fundación que trabaja en investigación y en derechos humanos. Un amigo mío, que estaba trabajando en sistemas haciendo una implementación en el aeropuerto de Katmandú, me llamó por teléfono y me dijo: “Mirá, están llegando ataúdes todos los días; cuatro, cinco, seis ataúdes provenientes de Qatar. No tengo idea de lo que pasa, pero a lo mejor ustedes pueden averiguar”. Podían ser mil cosas, podría haber habido un accidente de colectivo y que estuvieran repatriando los cuerpos. Sin embargo, cuando empezamos a investigar un poquito, surgió la explotación de trabajadores migrantes en la construcción de la infraestructura para la Copa del Mundo.

-¿Por qué se dio este fenómeno con tanta fuerza en Qatar y qué rol cumplieron países como Nepal?

Qatar atravesó un boom de construcción. Querían presentarse al mundo con una ciudad moderna y fastuosa, pero no tenían la infraestructura, los estadios, los transportes ni la cantidad de hoteles que pretendían. Durante diez años vivieron una explosión de construcción; son un país muy pequeño, no tienen mano de obra propia para esto y acostumbran utilizar mano de obra migrante, mayormente de los países de la región. Por su parte, Nepal tiene una historia de centurias de trabajo en el extranjero. El nepalí está acostumbrado, forma parte de su cultura trabajar afuera; de hecho, hay una presión social enorme sobre los hombres jóvenes y sanos para trabajar en el exterior y darle un mejor futuro a su familia.

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-¿Qué impacto esperan generar a nivel de derechos humanos una vez que la película comience a circular?

Nosotros no hacemos películas; nuestro objetivo es tener una plataforma más importante para poder contar esta historia, y nos pareció que el cine podía darnos eso. Lo que buscamos en realidad es que esto no vuelva a ocurrir y, si podemos, lograr una compensación para las familias. Esos son nuestros objetivos. Tenemos para 2034 un Mundial en Arabia Saudita, que tiene un sistema de empleo similar y que está atravesando una explosión de la construcción parecida a la que atravesó Qatar.

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