El 41° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata llegará a su fin este sábado 14 de noviembre con una jornada que reunirá a artistas, cineastas y referentes de la industria audiovisual. El Teatro Auditorium será el escenario de la ceremonia de premiación y de la proyección de la película que marcará el cierre de esta edición.

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Las actividades comenzarán a las 16 con la tradicional alfombra roja frente al Auditorium, donde se espera la presencia de distintas personalidades que participaron de las propuestas del Festival.

Entre los invitados estarán Gimena Accardi, Seven Kayne, Agustín Sullivan, Marcela Kloosterboer y Anita Pauls, quienes formaron parte del espacio VS Tech. También se sumarán la actriz Flavia Palmiero y Luis Alberto Scalella, presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).

Además, participarán los codirectores artísticos del Festival, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, quienes acompañarán las actividades de cierre.

A partir de las 16.45, en la sala Astor Piazzolla, comenzará la entrega de los premios oficiales, que reconocerán a las mejores producciones y profesionales de las distintas competencias.

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En la Competencia Internacional se distinguirán el mejor largometraje, cortometraje, dirección, actuaciones masculina y femenina, guion y el Premio Especial del Jurado, además del Premio del Público.

También se entregarán reconocimientos en las competencias Latinoamericana y Argentina, junto con el premio al Mejor Proyecto en Desarrollo de la sección En Tránsito – Work in Progress. A estas distinciones se sumarán los galardones otorgados por distintas empresas auspiciantes.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 20, cuando se proyecte “Borges and Me” (“Borges y yo”), la película seleccionada para cerrar oficialmente la edición número 41.

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El filme está dirigido por el estadounidense Marc Turtletaub y protagonizado por el actor chileno Luis Gnecco, quien interpreta a Jorge Luis Borges. El elenco también incluye a Fionn Whitehead, Alan Cumming y Peter Mullan.

Basada en el libro homónimo de Jay Parini, la historia reconstruye un viaje real que el escritor argentino realizó en 1971 por las Tierras Altas de Escocia, acompañado por Parini, quien por entonces era un joven estudiante de literatura.

A través de una travesía que combina humor y momentos de reflexión, la película propone una mirada cercana sobre Borges y aborda temas como la memoria, la amistad y el paso del tiempo.

La presentación estará a cargo de los codirectores artísticos del Festival, junto con el director de la película y su protagonista. Las entradas para la función de clausura se encuentran disponibles a través de PlateaNet.

Para quienes no puedan asistir el sábado, habrá dos nuevas proyecciones el domingo 15 de noviembre: a las 15 en el Cine Ambassador y a las 19.30 en el Teatro Auditorium.

De esta manera, el único festival cinematográfico de categoría A de América Latina despedirá su 41ª edición después de diez días de películas, charlas, encuentros y homenajes, con una ceremonia que volverá a poner a Mar del Plata en el centro de la actividad cinematográfica.