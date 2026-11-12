Para Raúl Islas, una de las mejores respuestas del público llega cuando alguien se levanta a bailar. «Me encanta verlos», contó el bandoneonista en La Cuarta Pared, el streaming cultural de El Marplatense. En la charla, también recordó que suele elegir un tango antiguo, «El garrón», para animar a quienes todavía dudan en salir a la pista.

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El músico, que también canta, toca la guitarra, compone y hace arreglos, recordó sus comienzos en un trío marplatense que estuvo activo entre 1980 y 1984. Allí alternaba la guitarra y el bandoneón. La combinación llamaba la atención en una época en la que ese instrumento se asociaba casi exclusivamente al tango. La búsqueda del grupo era darle a su música un sello marplatense.

Islas también recordó los siete años de gira con su padre en el Dúo Gardeliano. Para ese repertorio estudiaron cómo se afinaban las guitarras en tiempos de Gardel y tocaron con una afinación medio tono más baja.

Hoy dedica buena parte de su tiempo a la enseñanza. Trabaja con alumnos que preparan exámenes y con músicos que quieren estudiar a partir de la partitura. En paralelo, sigue incorporando el bandoneón al folclore y disfrutando de tocar para quienes van a bailar.

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