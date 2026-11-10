Escrito por: Marcelo Gobello

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Hay cosas que ni el mejor estratega de marketing eclesiástico podría planificar, pero que la historia, y un buen archivo audiovisual, se encargan de regalarle al mundo.

En las últimas horas, las redes sociales se revolucionaron al redescubrir una fotografía de archivo que parece sacada de una película de culto de Hollywood, pero que tiene como protagonista absoluto al actual Papa León XIV.

​La imagen, que fue difundida originalmente en el documental oficial del Vaticano “Leo from Chicago”, muestra a un joven Robert Francis Prevost durante sus años de formación en el seminario de Chicago a principios de la década de 1980. Con un impecable sombrero fedora negro, gafas oscuras y la inconfundible estampa de los años mozos, el futuro Papa emulaba el estilo de los inolvidables hermanos Jake y Elwood Blues.

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​La elección estética no era casualidad. The Blues Brothers, la mítica comedia musical protagonizada por Dan Aykroyd y John Belushi, se estrenó en 1980 y estaba ambientada y rodada precisamente en Chicago, la ciudad natal de Prevost. Aquella recordada frase de los personajes de que estaban "en una misión de Dios" pareció resonar con fuerza en el espíritu de un joven que por entonces se preparaba para dar su vida al sacerdocio.

​Según relataron allegados y compañeros de estudios de aquella época, el grupo de seminaristas disfrutaba de la cultura urbana local y el estreno de la película dejó una huella imborrable en los pasillos de la institución. Lo que nadie imaginaba en ese entonces es que aquel muchacho con estética de estrella de blues terminaría convirtiéndose, décadas más tarde (en mayo de 2025), en el primer Papa de la historia proveniente de los Estados Unidos.

Un cierre de película

​Lejos de quedar como una simple anécdota de juventud guardada en un álbum polvoriento, la historia tuvo su merecido giro de comedia cinematográfica. Meses atrás, durante un evento público en la ciudad italiana de Rimini, el sumo pontífice tuvo un encuentro cara a cara con Louis “Blue Lou” Marini, el legendario saxofonista de la banda de los Blues Brothers.

​En medio de risas y complicidad, el músico le regaló al Papa un par de las icónicas gafas oscuras del film, bromeando con que desearía haberlas grabado con la leyenda "Papa Cool".

​Entre la solemnidad del Vaticano y la frescura de un pasado rockero y urbano en las calles de Chicago, León XIV demostró que la santidad y el buen humor no solo van de la mano, sino que también pueden compartir guardarropa. Una perlita para el recuerdo que confirma que, a veces, los caminos del Señor se recorren al ritmo del mejor blues.

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