La historia del tango argentino tiene un espacio privilegiado en Mar del Plata. Durante noviembre, la Casa Mariano Mores ofrece una programación cultural que permite conocer de cerca la vida y la trayectoria de uno de los compositores más destacados del género, a través de recorridos por su antigua residencia de verano.

Ads

Ubicado en el Chalet Ave María, en Alem 2469, esquina Gascón, el espacio municipal conserva parte de la memoria del músico y su estrecha relación con la ciudad. A lo largo del mes, sus instalaciones permanecerán abiertas para recibir a quienes deseen descubrir aspectos de su carrera artística y de su intimidad familiar.

Una de las principales propuestas son las visitas guiadas de los lunes y miércoles a las 11, que permiten recorrer las habitaciones del inmueble mientras se reconstruyen distintos momentos de la vida de Mores. Durante la actividad, los visitantes acceden a relatos, anécdotas y detalles de su trayectoria musical, además de conocer cómo transcurrían sus estadías en Mar del Plata.

El recorrido se complementa con una exhibición fotográfica de la familia Mores, integrada por imágenes que retratan escenas de su vida cotidiana en la ciudad y permiten acercarse a una faceta más personal del artista.

Por otra parte, todos los sábados, de 16 a 19, el chalet abre sus puertas al público en general. Durante ese horario, los asistentes pueden recorrer las instalaciones y habitaciones con el acompañamiento de personal municipal, además de disfrutar de la muestra fotográfica permanente.

Ads

La programación también contempla una propuesta especialmente diseñada para instituciones educativas de nivel secundario, terciario y universitario, con el objetivo de acercar a los estudiantes a la historia del tango y al patrimonio cultural marplatense.

Bajo el nombre “La Historia del Tango a través de Mariano Mores y su vida cotidiana marplatense”, la actividad propone un recorrido por la residencia mediante pequeños relatos que conectan la biografía del compositor con la evolución del género musical y distintos aspectos de la cultura del siglo XX.

Las instituciones interesadas en participar deberán coordinar previamente su visita mediante el correo electrónico [email protected] o comunicándose al 4997970, interno 2944.

Ads

Con entrada libre y gratuita, la Casa Mariano Mores se presenta como una alternativa cultural para quienes buscan conocer otra faceta de Mar del Plata, una ciudad cuya historia también está atravesada por la música y por las grandes figuras que eligieron sus calles y residencias para descansar, crear y compartir momentos familiares.

De esta manera, el histórico chalet continúa preservando el legado de Mariano Mores y su vínculo con Mar del Plata, al tiempo que acerca a nuevas generaciones una parte fundamental de la identidad musical argentina.

Puede interesarte