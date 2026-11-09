El cineasta marplatense Miguel Monforte será homenajeado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina (ACCA), que le otorgará el Premio Leonardo Favio a la Trayectoria en reconocimiento a sus cuatro décadas de trabajo en el ámbito audiovisual.

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La distinción tendrá un significado especial, ya que se entregará en Mar del Plata, la ciudad donde Monforte comenzó sus estudios cinematográficos en 1986 y desarrolló una extensa carrera vinculada a la realización, la enseñanza, la investigación y la preservación del patrimonio audiovisual.

A lo largo de estos 40 años, su labor ha estado estrechamente relacionada con el desarrollo de la actividad cinematográfica local, tanto desde la producción de contenidos como desde la formación y la recuperación de la memoria audiovisual de la ciudad.

La ceremonia se realizará el martes 10 de noviembre, a las 14, en Chauvin Centro de Creación, ubicado en San Luis 2849, como parte de las actividades del 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Durante el encuentro también se anunciarán los ganadores de los Premios Cóndor de Plata, uno de los reconocimientos más tradicionales de la cinematografía argentina, otorgados por la misma asociación.

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El homenaje a Monforte representa una puesta en valor de su aporte a la cultura cinematográfica y de su compromiso sostenido con el cine durante cuatro décadas.

La actividad será abierta al público, con entrada libre y gratuita, lo que permitirá que vecinos, estudiantes y representantes del sector audiovisual participen del reconocimiento al realizador marplatense.