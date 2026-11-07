Natalia Oreiro recibió el Premio Astor Piazzolla a la Trayectoria durante la 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, en una ceremonia realizada en el Teatro Colón. La actriz fue distinguida por su destacada carrera artística y su contribución al cine y a la cultura audiovisual.

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Con una trayectoria que abarca el cine, la televisión, la música y la producción, Oreiro se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la cultura popular argentina, con una importante proyección internacional.

La distinción fue entregada por Lorena Muñoz, directora de Gilda, no me arrepiento de este amor, quien compartió recuerdos del rodaje y destacó el compromiso y la dedicación de la actriz en cada uno de sus proyectos.

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También participaron de la ceremonia los codirectores del festival, Jorge Stamadianos y Gabriel Lerman, quienes resaltaron la versatilidad artística de Oreiro y su aporte a la industria audiovisual.

Durante el homenaje, la actriz destacó la importancia de contar con un festival cinematográfico de categoría A en Latinoamérica y reivindicó la experiencia colectiva de disfrutar del cine en pantalla grande. “El cine está vivo y está vivo en la sala”, expresó ante el público presente.

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Al recibir el reconocimiento, Oreiro dedicó el premio a los trabajadores de la industria audiovisual y a sus familias, y destacó el esfuerzo y el acompañamiento que hacen posible cada producción.

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Finalmente, compartió una reflexión personal que sintetizó el espíritu de su mensaje: “Me gustaría pedir que seamos amables. Que seamos amables con el otro, siempre”.

La ceremonia concluyó con una proyección especial de Gilda, no me arrepiento de este amor, una de las películas más emblemáticas de su carrera, en una jornada dedicada a celebrar su trayectoria y su vínculo con el público.

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