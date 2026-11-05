La 41ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ya es una realidad, y hasta el próximo domingo 15 se podrá recorrer una programación de casi 200 títulos, en varios espacios, con precios económicos y mucha funciones gratuitas. Esta tarde se realizó la ceremonia de apertura en la Sala Piazzolla, de la que participaron autoridades nacionales, provinciales y locales, además de muchas estrellas que desfilaron por la alfombra roja. Es el puntapié de inicio para la mayor fiesta del cine de Sudamérica.

Ads

En diálogo con la prensa el codirector del Festival, Jorge Stamadianos, destacó sobre esta edición que “la experiencia te va dando sabiduría y te va haciendo aprender”. Y en ese sentido confió que “no sé decir si mejor, pero hemos tenido la suerte de que este año ha habido grandes películas y las hemos podido traer a Mar del Plata, que a veces se entabla una puja que es difícil conseguirlas”.

“Lo que buscamos son películas que de alguna forma traigan algo relevante a la historia humana, a la vida humana de la que todos somos parte. Que te entretengan, no en el sentido de entretenimiento, sino que te involucren. Y te hagan pasar un rato donde termines haciéndote preguntas acerca de la realidad en la que todos vivimos y compartimos”, agregó.

Por su parte, el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, destacó el trabajo de los directores artísticos Stamadianos y Gabriel Lerman, al resaltar que “son los encargados de que haya buenas películas, de que la selección sea la mejor posible, por supuesto, acompañados por programadores, por visualizadores”.

Y sobre si por el contexto económico se hizo más difícil organizar este año el Festival, Pirovano rechazó esa posibilidad y fue categórico: “No, cada vez cuesta menos porque cada vez se sabe un poquito más. Pero la verdad es que es bueno ir creciendo. Eso me parece que es muy importante, mejorar”.

Ads

También estuvo presente en la ceremonia el intendente Guillermo Montenegro, quien destacó la necesidad de eventos como el Festival Internacional de Cine en la ciudad, sumado a la particularidad de que se da en el marco de un fin de semana largo: “Este fin de semana largo raro que se genera con la visita del Papa, mucha gente por ahí se escapa de Buenos Aires, y viene a una ciudad como la nuestra, que la ofrece algo para todos los gustos”.

Puede interesarte

En sus primeras horas, el Festival Internacional de Cine ya confirmó que son más de 40 las funciones agotadas. La programación incluirá producciones nacionales e internacionales de distintos géneros y procedencias. Con una importante convocatoria y una variada selección de películas, el festival vuelve a posicionar a Mar del Plata como uno de los principales escenarios cinematográficos del país.

Ads